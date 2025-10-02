Qué se sabe del Mikeno, el único barco de la Global Sumud Flotilla que podría no haber sido interceptado por Israel

"La provocación ha terminado", con estas palabras, el Ministerio de Exteriores israelí dio por concluida la travesía de la Global Sumud Flotilla, que zarpó desde el puerto de Barcelona a finales de agosto con el objetivo de romper el bloqueo naval impuesto sobre Gaza mediante la entrega de ayuda humanitaria. A última hora del miércoles, Israel comenzó a interceptar los casi 40 barcos que integran la flotilla, cuando se encontraban a unas 70 millas (112 kilómetros) de la costa gazatí. Las operaciones habrían continuado a lo largo de la noche.

Se tiene constancia de que al menos 40 ciudadanos españoles han sido detenidos. Según informó Tel Aviv, estos han sido trasladados al puerto israelí de Ashdod junto al resto de participantes, donde se prevé que sean identificados y posteriormente deportados a sus respectivos países. No obstnte, en las últimas horas ha crecido la incertidumbre en torno al paradero de algunas embarcaciones. De acuerdo con la web de seguimiento habilitada por la propia Global Sumud Flotilla, únicamente el Mikeno continuaría activo.

¿Qué se sabe del Mikeno? ¿Ha llegado a Gaza?

El paradero del Mikeno sigue siendo incierto. Según la última actualización disponible, la nave se encontraba detenida a 11 kilómetros de Gaza, en aguas territoriales bajo control israelí. Aunque circulan diversas hipótesis, parece poco probable que el velero haya alcanzado las costas del enclave palestino, ya que por ahora no se han emitido informes que lo confirmen.

Israel afirmó recientemente haber detenido a casi la totalidad de las embarcaciones. Solo quedaría una sin ser asaltada por permanecer a "distancia", no obstante, en un comunicado el Ministerio de Exteriores ha advertido que "si se acerca, su intento de entrar en una zona de combate activo y romper el bloqueo también será impedido".

No está claro si las autoridades israelíes se refieren al Mikeno, o al Marinette, los dos únicos dos barcos que figuran en activo en la web de rastreo de la flotilla. La plataforma de la misión ha reconocido a EFE interrupción ocasiones en la señal de los radares de geolocalización, de forma que que su estado real podría no estar actualizado. En la misma, el Marinette aparece navegando a una distancia considerable de donde fueron interceptadas el resto de embarcaciones, por lo que el comunicado israelí se podría referir a este.