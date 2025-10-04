Registran una casa y arrestan a tres personas más por el atentado en la sinagoga de Manchester

Dos días después del atentado frente a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en Manchester, Reino Unido, la policía ha realizado nuevos registros domiciliarios y ha confirmado la detención de tres personas más presuntamente vinculadas al ataque. Con estos arrestos, el número total de detenidos asciende a seis, mientras las autoridades continúan con una investigación que se ha intensificado por la gravedad del suceso.

El ataque, ocurrido el jueves durante Yom Kippur, dejó dos muertos y varios heridos, y fue perpetrado por Jihad Al-Shamie, ciudadano británico de origen sirio, que fue abatido por la policía tras embestir con su vehículo a los fieles y atacar con un arma blanca. La nueva fase de la investigación se centra en esclarecer si el agresor actuó solo o con apoyo logístico o ideológico de otras personas.

Los registros se llevaron a cabo en domicilios de Crumpsall y Cheetham Hill, zonas cercanas al lugar del atentado. Las autoridades no han revelado la identidad de los nuevos detenidos, pero han confirmado que se trata de individuos adultos que podrían haber tenido conocimiento o participación en la planificación del ataque.

La policía de Manchester ha reiterado que se trata de una investigación antiterrorista activa, y que se están evaluando posibles vínculos con ideologías extremistas. El Community Security Trust ha expresado su preocupación por el aumento de incidentes antisemitas en el país, mientras líderes políticos y comunitarios han exigido mayor protección para los centros religiosos.