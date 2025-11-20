Rusia acusa a la OTAN de "militarizar" el Báltico y apuntar hacia Kaliningrado

Las autoridades rusas han afeado la "intensiva militarización" que está llevando a cabo en los últimos años la OTAN sobre la región del Báltico, en donde se halla el exclave ruso de Kaliningrado, en especial tras la invasión de Ucrania a poco meses de que se cumpla su cuarto aniversario, informa Europa Press.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, ha denunciado que son constantes los ejercicios militares de la OTAN en los que "simulan escenarios como el bloqueo" de Kaliningrado a costa de "militarizar" la región.

Unas maniobras militares que van acompañadas de "constantes amenazas" de varios países de la Unión Europea, según ha contado en una entrevista para agencias rusas. "Algunas figuras, ya no de Lituania sino de la Unión Europea, incitan a los países bálticos, dicen que Kaliningrado podría ser 'arrasado'", ha advertido.

Zajarova ha lamentado que la OTAN se niegue a entablar una conversación seria para reducir de las tensiones en esta región y ha señalado que Rusia se reserva su derecho a tomar las medidas jurídicas y de "otra índole" que considere para proteger sus intereses nacionales.