Rusia dinamita el comercio en el mar Negro

Rusia atacó las ciudades portuarias de Ucrania, Odesa y Mykolaivpor tercera noche consecutiva, utilizando los misiles que Ucrania actualmente no puede interceptar. Diecinueve misiles, incluidos siete misiles «Onyx» alados y cuatro X-22, así como diecinueve drones apuntaron al territorio ucraniano. Solo cinco misiles y trece drones fueron derribados, según la Fuerza Aérea de Kyiv.

A diferencia de la noche anterior, hubo bajas entre la población civil. Al menos dos personas, una pareja, fallecieron en Mykolaiv y otra murió en Odesa mientras que 24 más fueron heridas. En Odesa, el ataque destruyó un edificio administrativo en el mismo centro histórico de la ciudad, dañó «muchos edificios alrededor» y provocó un gran incendio, según la portavoz de las fuerzas de defensa del sur de Ucrania, Natalia Humeniuk. El centro de la ciudad está reconocido como Patrimonio de la Humanidad en peligro por la Unesco. La organización pronto será notificada de los daños causados por los ataques rusos, según el ministro de Cultura, Oleksandr Tkachenko.

El alcalde de la ciudad, Gennadiy Trujanov, mostró la destrucción sufrida de un jardín de infantes en un video. «Inhumanos. Apenas estoy conteniendo mis emociones. Responderán de todo ante la humanidad, ante Dios», dijo, rodeado de juguetes de niños cubiertos con el polvo de la explosión. El edificio del consulado chino en Odesa sufrió también daños limitados, con varias ventanas perforadas por los escombros arrastrados por la onda expansiva o fragmentos de un misil. Al ataque a la propiedad oriental siguió la destrucción de 60.000 toneladas de cereales en los bombardeos del miércoles, que se suponía que iban a ser entregados a China, según Volodimir Zelenski.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró ayer que «se han alcanzado todos los objetivos del ataque». Mientras Rusia está destruyendo la infraestructura de grano de Ucrania y sus puertos, Ucrania está buscando formas de garantizar que pueda continuar exportando su grano. Actualmente, las exportaciones a través de sus puertos difícilmente pueden ser reemplazadas por otras rutas, terrestres o fluviales, pero la amenaza de Moscú de atacar cualquier barco cerca de los puertos ucranianos está destinada a servir como un serio obstáculo si no se puede garantizar su seguridad.

Ucrania vuelve a poner sus esperanzas en las organizaciones internacionales, como la ONU, aunque su experiencia previa con su participación limitada ha dejado a muchos en Ucrania escépticos sobre su papel potencial. «Insistimos en que la ONU se involucre tanto como sea posible. Una de las opciones es la creación de convoyes humanitarios, que deben moverse bajo la protección de medios de destrucción apropiados», afirma Oleksiy Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

Ucrania también cree que la Unión Europea debe expandir urgentemente todos los canales disponibles para las exportaciones de granos de Ucrania y que cualquier restricción al transporte de granos es inaceptable. «Bajo las condiciones actuales, es necesario abrir todas las puertas en lugar de mantener algunas cerradas», afirmó Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores, en la reunión con sus homólogos europeos.

Mientras, el Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó que desde el viernes todos los barcos que se muevan en dirección a los puertos rusos en el mar Negro, así como los puertos ucranianos que están ocupados por Rusia, «pueden ser considerados por Ucrania como transporte de mercancías militares con todos los riesgos correspondientes».

Ucrania también informó que la navegación en las regiones de la parte nororiental del mar Negro está prohibida por ser peligrosa. «La responsabilidad por todos los riesgos recae completamente en el liderazgo ruso», advirtió el Ministerio de Defensa ucraniano, señalando también que el destino del crucero «Moskva», hundido por Ucrania el año pasado, demuestra que el Ejército de Ucrania tiene «los medios necesarios para repeler la agresión rusa en el mar».

Los precios del trigo han subido un 9% y se espera que sigan aumentando en el contexto del bloqueo de Rusia a las exportaciones ucranianas a los mercados mundiales.

Según los medios ucranianos, Rusia está utilizando rutas marítimas para entregar municiones para su ejército en Ucrania, que se están produciendo en Siria. El asesor del jefe de la administración presidencial y exministro de Desarrollo Económico, Tymofiy Mylovanov, subrayó que las demandas rusas, que Vladimir Putin dijo que deben cumplirse para permitir las exportaciones de cereales ucranianos, no se incluyeron en el Acuerdo de Granos con la ONU y Turquía, contrariamente a las afirmaciones hechas por el presidente ruso el miércoles. «El comportamiento de Rusia con el acuerdo de granos muestra una vez más que no negocia de buena fe y no respeta los acuerdos», tuiteó.

Según la Guardia Nacional de Ucrania, una parte importante de sus fuerzas de defensa, las tropas ucranianas avanzan «cientos de metros» todos los días en el sur y el este. «Nuestros soldados y oficiales están literalmente royendo las defensas del enemigo», reveló uno de sus principales oficiales, Mykola Urshalovych.

De acuerdo con el general Oleksandr Syrksyi, Rusia tiene números más altos y una ventaja significativa en la potencia de fuego de artillería. «Actualmente, los soldados ucranianos pueden responder con un tiro a los siete u ocho disparos de artillería de los rusos», dijo en una entrevista a la BBC. Sin embargo, aseguró que los ucranianos están logrando éxitos, incluso si la contraofensiva avanza más lentamente de lo esperado, debido a la «preparación minuciosa de sus operaciones».