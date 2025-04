Rusia reanuda los ataques aéreos de larga distancia después de la tregua de Pascua

Rusia reanudó esta madrugada sus ataques aéreos a larga distancia contra Ucrania después de una breve pausa este domingo por la tregua declarada por el Kremlin con motivo de la Pascua, según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana. Moscú lanzó tres misiles y 96 drones, después de que a la medianoche venciera la tregua, según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, que aseguró que las fuerzas rusas dispararon contra la región sureña de Jersón un misil de crucero antibuque Onix desde la península ocupada de Crimea, en el mar Negro.

Rusia lanzó además, en este caso desde el aire, otros dos misiles Kh-31P contra la región de Mikoláyiv, también en el sur de Ucrania. Durante el transcurso de la madrugada, a territorio ucraniano llegaron asimismo 96 drones, entre aparatos no tripulados de ataque Shahed y réplicas de los primeros que las fuerzas del Kremlin utilizan para confundir a las defensas enemigas. Del total de esos drones, 42 drones de ataque fueron derribados por las defensas de Ucrania y 47 réplicas cayeron sin causar consecuencias. Como resultado del ataque se produjeron daños materiales en las regiones de Járkov (noreste), Dnipropetrovsk y Cherkasi (centro).

Según la gobernación de Jersón, tres personas han muerto en la región en las últimas horas como consecuencia de los ataques rusos. La fuente no ha especificado si perdieron la vida antes o después de que expirara la tregua.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado que Rusia rompió el alto el fuego de 30 horas que declaró desde la tarde del sábado hasta la medianoche del Domingo de Resurrección al lunes en cerca de tres mil ocasiones, con ataques de artillería, drones y decenas de asaltos terrestres de infantería.

Zelenski también reconoció y celebró que los ataques aéreos a larga distancia cesaron este domingo, y propuso al presidente ruso, Vladímir Putin, extender por un período de treinta días la tregua en el lanzamiento de drones y misiles contra infraestructura civil situada en ambas retaguardias.

El jefe del Estado ucraniano había planteado previamente la posibilidad de extender a un mes la tregua completa que, según Kiev, no ha respetado Rusia. El Kremlin ha rechazado extender la tregua y ha reanudado también este tipo de ataques aéreos. Según dijo Zelenski, las violaciones de la tregua se produjeron sobre todo en el frente de Pokrovsk, situado en la región de Donetsk y una de los prioridades en los esfuerzos rusos para seguir ganando terreno en el este de Ucrania.

También explicó que las fuerzas rusas no hicieron efectiva la tregua en la región rusa de Kursk, donde sigue habiendo presencia de tropas ucranianas y la situación no cambio durante el alto el fuego pascual. El presidente ucraniano dijo nada más declarar Putin esta minitregua que actuaría de forma "simétrica" a como lo hicieran las fuerzas rusas, bajando las armas donde el enemigo parara los combates y respondiendo con fuego donde no.

Estos nuevos intentos fallidos de tregua -que viene por primera vez de las partes beligerantes y no del presidente de EE.UU., Donald Trump- se producen después de que la Casa Blanca advirtiera que está dispuesta a renunciar a sus esfuerzos de mediación si los dos bandos no dan pasos que permitan avanzar hacia la paz en los próximos días.