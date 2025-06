Sánchez, en el ojo del huracán: "Si puede cumplir con el 2,1 % del PIB, es un genio", dice el primer ministro belga

El primer ministro belga, Bart De Wever, afirmó este miércoles que si el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cree que puede financiar las capacidades militares asignadas por la OTAN con un 2,1 % del PIB en lugar de un 3,5 %, es “un genio”.

“Sería genial ver que se puede hacer lo que se calcula que es con el 3,5 con el 2,1, como ha dicho Pedro Sánchez. Si él puede hacerlo, es un genio. Y por supuesto, la genialidad inspira”, indicó De Wever a su llegada a la cumbre de la OTAN que se celebra hoy en La Haya.

Donald Trump arremetió contra España este martes por su negativa a aceptar la imposición de dedicar el 5 % del PIB al gasto militar, una cifra que el presidente estadounidense ha promovido como nuevo objetivo dentro de la OTAN. En declaraciones realizadas desde el Air Force One camino a la cumbre de La Haya, Trump afirmó que “España es un problema” y que su posición supone un obstáculo serio para el funcionamiento de la Alianza. En su red Truth Social, reforzó esta crítica al compartir un artículo titulado “España amenaza con hacer descarrilar la cumbre de la OTAN”, acompañándolo con comentarios sobre el enorme gasto militar de Estados Unidos y la escasa contribución española, lo que calificó de “muy injusto” para el resto de los socios.

La reacción del Gobierno español ha sido inmediata y tajante, recordando que la propuesta del 5 % es inviable y contraproducente, y denunciando la incoherencia de Trump, quien ni siquiera planea cumplir ese objetivo en su propio país. Desde La Moncloa acusan a Trump de querer imponer una visión irreal y desproporcionada del gasto militar, y reivindican una postura crítica pero responsable, apoyada en un acuerdo ya cerrado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Según dicho acuerdo, España se compromete a alcanzar un gasto del 2,1 %, mientras se revisará en 2029 si puede escalar hasta el 3,5 %. Sin embargo, la posición española queda en minoría frente al bloque liderado por Trump, Rutte y grandes potencias como Alemania, Francia y Reino Unido, que respaldan el incremento al 5 %.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este miércoles que los aliados están "totalmente comprometidos" con la OTAN y recalcó que la alianza defensiva es "tan relevante e importante como siempre". El líder laborista, que hizo unas declaraciones a los medios británicos antes del comienzo de la cumbre de la OTAN en La Haya, señaló que los aliados son ahora "más fuertes".

"La OTAN es tan relevante e importante hoy como siempre. Vivimos en un mundo muy volátil, y hoy se trata de la unidad de la OTAN, de demostrar esa fuerza", señaló el jefe del Gobierno al ser preguntado sobre la aparente indecisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al significado del artículo 5 de la OTAN, que estipula que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos.

"Creo que es muy importante que nos mantengamos aquí como aliados, y lo hacemos como aliados, unidos, totalmente comprometidos con la importancia de la OTAN, especialmente en este momento en un mundo tan volátil", insistió.

Starmer espera comprometerse en esta cumbre a elevar hasta el 5 % del producto interior bruto (PIB) el gasto en la seguridad nacional en una década, señaló el lunes su oficina de Downing Street. La intención del primer ministro es alcanzar un 5 % del PIB en seguridad para 2035, desglosado en un 3,5 % en gasto de defensa y un 1,5 % en seguridad interior y resiliencia nacional. De acuerdo con las estimaciones de la OTAN, el Reino Unido alcanzará como mínimo el 4,1 % del PIB en esa partida en 2027.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se mostró seguro del compromiso de Estados Unidos con la OTAN y el artículo 5 sobre la defensa colectiva a su llegada a la cumbre de la Alianza. "Creo que Estados Unidos respalda al cien por cien sus obligaciones con la OTAN y con el artículo 5", dijo Støre.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había rehusado la víspera dar su apoyo explícito a ese artículo. "Estoy comprometido a salvar vidas y a la seguridad y les daré una definición exacta cuando llegue (a la cumbre de la OTAN)", señaló Trump.

"Depende de su definición. Hay muchas definiciones del artículo 5. Pero me comprometo a ser su amigo. Me he hecho amigo de muchos de esos líderes y me comprometo a ayudarlos", afirmó Trump a bordo del Air Force One de camino a La Haya para participar en la cumbre de líderes de la OTAN.

El artículo 5 recoge el principio de defensa colectiva por el que un ataque contra uno de los miembros de la OTAN se entiende como un ataque contra todos los miembros. Støre resaltó la importancia "histórica" de la cumbre de La Haya, donde se acordará una subida del gasto militar hasta el 5 % del PIB. "Lo importante ahora es que se ha acordado el porcentaje, pero es sólo importante si somos capaces de invertir en el equipo adecuado de forma conjunta", afirmó.

El jefe de gobierno noruego destacó la importancia de que la OTAN esté más presente en el Ártico y de mantener el "esfuerzo común" para apoyar a Ucrania en la guerra con Rusia.