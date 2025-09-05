Trump cambia la denominación del Departamento de Defensa estadounidense a Departamento de Guerra

La administración presidencial de Donald Trump ha anunciado una decisión trascendental que modifica la estructura institucional del sector defensivo nacional. Un decreto presidencial próximo a firmarse busca cambiar la denominación del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, recuperando una denominación histórica que existió entre 1789 y 1949.

El mandatario argumenta que el término «Defensa» resulta excesivamente pasivo, pretendiendo transmitir una imagen de mayor contundencia y determinación en el ámbito geopolítico internacional.

El hasta ahora secretario de Defensa Pete Hegseth, ahora nuevo secretario de Guerra estadounidense, será responsable de gestionar esta transición, que requerirá una coordinación con las instancias legislativas y operativas.

Una medida que busca una demostración de poder

La decisión se enmarca en una estrategia de visibilización del poder militar, caracterizada por gestos como desfiles conmemorativos, despliegues estratégicos y operaciones de alta visibilidad. El objetivo declarado es reforzar la percepción de «paz mediante la fuerza» y restaurar lo que la administración considera el prestigio internacional de Estados Unidos.

El proceso contempla actualizaciones en documentación oficial, infraestructura y marcos legales, con un impacto económico significativo. La Casa Blanca ha previsto un periodo de transición que permita una implementación gradual del nuevo nombre.

La medida ha generado reacciones polarizadas en el ámbito político. Mientras los sectores afines a Trump la celebran como una demostración de fortaleza, la oposición democrática la interpreta como una potencial señal de deriva autoritaria.