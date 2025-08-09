Un senderista muere en Italia delante de su mujer y sus hijas: una roca le golpeó en la cabeza

Fabio Pilenga, un hombre de 53 años, perdió trágicamente la vida en una excursión familiar el 9 de agosto en la zona del Rifugio Curò, ubicado en Valbondione. Un masso desprendido impactó su cabeza, provocándole una caída de aproximadamente veinte metros desde el sendero.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:26 horas, generando una inmediata respuesta de emergencia. Un helicóptero del hospital Papa Giovanni y una comisión del Socorro Alpino acudieron rápidamente al lugar, confirmando lamentablemente el fallecimiento de Pilenga, quien estaba acompañado por su esposa e hijas.

La excursión, inicialmente planificada como un momento de disfrute familiar, se convirtió en un doloroso episodio de luto. Fabio Pilenga, vecino de Stezzano, recorría el camino que conecta el refugio con Valbondione, una ruta habitual para senderistas que buscan sumergirse en la belleza natural del entorno.

La escena del siniestro fue descrita como devastadora por los testigos presenciales. Una roca se desprendió del pendiente impactando directamente al montañista.

Las caídas de rocas representan un riesgo significativo, particularmente en temporadas de calor cuando la tierra se seca y debilita, facilitando el desprendimiento de elementos rocosos.