"Sentí una felicidad descomunal": la madre de los rehenes Ariel y David Cunio tras verlos por primera vez

Tras 738 días, la confirmación llegó por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI): "Ya no quedan rehenes israelíes vivos en cautiverio de Hamás". Un desenlace largamente esperado por las familias de las 251 personas que fueron capturadas por el Movimiento de Resistencia Islámica y otras milicias simpatizantes en los ataques del 7 de octubre de 2023. El primer grupo -formado por siete personas- fue transferido a un equipo de la Cruz Roja durante la madrugada del lunes, mientras que el segundo contingente, con los 13 rehenes restantes, pasó a custodia de la organización humanitaria poco antes del mediodía.

En este último se encontraban Ariel Cunio (28), y su hermano mayor, David Cunio (35), hijos de inmigrantes argentinos que décadas atrás comenzaron una nueva vida en Israel. "No escuché nada, pero los vi, y eso fue suficiente para sentir una felicidad descomunal", aseguró su madre Silvia Cunio, al medio 'Walla' tras realizar una videollamada con ambos en los momentos previos a su traslado a suelo israelí. Horas más tarde, la familia protagonizó un emotivo reencuentro, tras reunirse al completo por primera vez en dos años.

Ambos hermanos fueron raptados en el kibutz Nir Oz, población ubicada al sur de Israel y que resultó una de las más castigadas durante el 7-O. Un informe de las FDI desveló que al menos 47 personas fueron asesinadas en esta comunidad de aproximadamente 420 residentes. La cifra total de secuestrados ascendió hasta los 76, muchos de los cuales fallecieron durante la ofensiva o en los días y semanas posteriores.

Una "película de horror"

Ariel fue sorprendido junto a su pareja Arbel Yehud en su hogar, teniendo tiempo solo de enviar un mensaje en el que describía la situación en Nir Oz como "película de horror", según relató su madre. Meses más tarde, Yehud -tras ser liberada en enero de 2025- expresó su inquietud sobre el estado del menor de los Cunio. En una declaración en vídeo compartida por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, reconoció: "Estoy segura de que se sintió aliviado de que yo estuviera a salvo. Pero por otro, no sé cómo lo está llevando. Estoy segura de que le rompe el corazón".

En la misma grabación, la joven también se mostró crítica ante la forma de proceder de las FDI: "El trato cambia cuando fracasa un acuerdo, cuando fracasan las conversaciones, cuando se hacen declaraciones duras aquí en Israel. Sientes que estás a un paso de 'esto es todo', de una bala en la cabeza. El miedo es constante. Temes nuestros bombardeos, sus represalias y sus abusos. Es un estado de supervivencia".

Switzerland Israel Hostages ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Al igual que Ariel y Arbel, David Cunio fue secuestrado el 7-O, junto a su mujer, Sharon Alony-Cunio, y sus dos hijas gemelas, que en aquel momento tenían tan solo tres años. Las tres sobrevivieron durante 52 días como rehenes en Gaza. Ya en libertad, Alony-Cunio también expresó su temor por la vida de su marido: "Estoy destrozada sin (...) el padre de mis hijas, que me preguntan a diario: ¿Dónde está papá?", durante una entrevista con Reuters en 2023.

Comienza la devolución de los cuerpos de los rehenes

La espera e incertidumbre ya han llegado a su fin. Al igual que los hermanos Cunio, otros 18 rehenes han tenido la oportunidad de reunirse con sus seres queridos en el marco del acuerdo de paz alcanzado entre Hamás e Israel. La vuelta a territorio israelí de los supervivientes ha dado inicio a la fase de entrega de los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos que se encuentran en el enclave palestino. El ejército israelí ya ha confirmado la devolución de cuatro de ellos.