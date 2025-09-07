Seúl alcanza un acuerdo con EE UU para liberar a los surcoreanos de una fábrica que fueron detenidos esta semana

Seúl ha concluido las conversaciones con Estados Unidos para asegurar la liberación de trabajadores surcoreanos que habían sido detenidos esta semana en Georgia, informó la oficina presidencial este domingo. El jefe de gabinete presidencial, Kang Hun-sik, indicó que, una vez completados los trámites administrativos, un avión partirá para repatriar a los ciudadanos surcoreanos.

Esta semana fueron detenidos cientos de trabajadores surcoreanos en Georgia, EE UU

La detención ocurrió en una planta de Hyundai ubicada en Georgia y constituyó el mayor operativo policial realizado en un único sitio por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La mayoría de los cientos de personas arrestadas eran nacionales surcoreanos, lo que elevó la tensión diplomática entre ambos países en un momento clave de sus relaciones.

Esta situación se produce poco después de que Corea del Sur cerrara un importante acuerdo comercial con el gobierno estadounidense, que contempla un fondo de 350 000 millones de dólares destinado a facilitar la entrada de compañías surcoreanas en el mercado norteamericano.

Kang Hun-sik, jefe de gabinete presidencial de Corea del Sur, aseguró que el gobierno ahora "buscará maneras de mejorar el sistema de visados para los trabajadores surcoreanos que viajan a EE UU, para prevenir un incidente similar en el futuro". Esta declaración sugiere una revisión inminente de los protocolos migratorios y de visado con el objetivo de proteger a sus ciudadanos en el extranjero.