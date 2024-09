Los socialdemócratas alemanes luchan por retener su feudo de Brandeburgo frente a la extrema derecha

A escasas horas de las elecciones regionales en Brandeburgo, el Partido Socialdemócrata (SPD) sigue escalando posiciones en las encuestas empujado por su candidato, el primer ministro Dietmar Woidke, que suma once años en el cargo. No viene solo. La ultra Alternativa para Alemania (AfD) se mantiene estable, por lo que, si no fallan las encuestas, será la fuerza más votada. Además, se da por hecha la entrada de la BSW (Alianza Sahra Wagenknecht) en el Parlamento regional, así como la salida del partido de Los Verdes, el Partido de Izquierda (Die Linke) o la formación de los Electores Libres. Aunque, a primera vista, el ambiente político en Brandeburgo solo ha cambiado ligeramente en comparación con la semana pasada, nadie se atreve a formular cómo se distribuirán los escaños del Parlamento. Todo es una incertidumbre y de ahí que las opciones gubernamentales que durante mucho tiempo fueron impensables, ahora se tornan posibles.

La AfD se mantiene sin cambios en el 28%, el SPD ocupa el segundo lugar con un 27%, mientras que el 14% de los encuestados votaría por la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller Olaf Scholz y un 13% por la BSW. Esto significa que, por primera vez en mucho tiempo, parece posible una coalición de Gobierno formada por dos partidos. El SPD y la CDU juntos tendrían mayoría aunque su ventaja en escaños sería significativamente menor que la que tienen en la actualidad. Sin embargo y debido a algunas peculiaridades de la ley electoral de Brandeburgo, no está claro si esto se podría materializar.

De hecho, sigue en el aire la posibilidad de que Los Verdes o La Izquierda no lleguen al 5% mínimo requerido para acceder a la Cámara lo que, en su conjunto, dibuja un escenario complicado de predecir y, mucho más, cuando en algunas regiones de este Estado federado o en los bastiones de los partidos se esperan desviaciones significativas. Infratest Dimap, uno de los institutos de análisis más importantes del país, no ha dejado de repetir en las últimas semanas que sus encuestas reflejan más una imagen del estado de ánimo de los ciudadanos que una previsión y de ahí, que los votantes indecisos o tácticos puedan tener una influencia decisiva.

Sondeos Brandeburgo, Alemania T. Gallardo La Razón

Independientemente de si el resultado de la segunda votación es suficiente o si se aplica la cláusula básica del mandato, lo que parece seguro es que el SPD y la CDU no podrían formar juntos una mayoría y tendrían que recurrir a un tercer socio. Sin embargo, si dos de estos partidos llegan al Parlamento estatal o incluso tres, la única opción para una coalición sería una alianza de estas formaciones con BSW. La posibilidad de entrar en conversaciones con la AfD sería matemáticamente posible, aunque todos los demás partidos, así como BSW, ya han descartado una coalición con esta formación ultra. Si finalmente la AfD se hace con la victoria, sería una confirmación más del ascenso de un partido de extrema derecha en Alemania tras la II Guerra Mundial. Según Woidke, la causa del ascenso y fortalecimiento de este partido se afianza principalmente en la política migratoria adoptada por los Ejecutivos que han gobernado el país. «Durante los últimos diez años hemos permitido que se suspendieran muchas normas de inmigración en toda Europa y a mucha gente le preocupa que el Estado ya no tenga control sobre la migración. Alemania debe reaccionar ante esto», declaró el primer ministro.

Woidke es la imagen de estas elecciones y, según los encuestadores, el impulso que ha permitido al SPD subir en las encuestas. Si los ciudadanos pudieran elegirle directamente, uno de cada dos partidarios de la CDU o de la BSW le votaría. Entre los simpatizantes de su partido, el 94% votaría por Woidke e incluso entre los miembros de la AfD, Woidke recibiría una aprobación del 13%. Solo el 36% de los partidarios del partido ultra votaría directamente por su candidato, Hans-Christoph Berndt. Motivo de más para que la estrategia de los socialdemócratas de Brandeburgo se haya centrado en la popularidad de su candidato, lo que ha permitido a esta formación subir siete puntos en menos de un mes.

Sin embargo, las encuestas no se pueden desglosar en el estado de ánimo de los 44 distritos electorales que componen el "Land" de Brandeburgo. Los institutos de predicción señalan que sus resultados están sujetos a fluctuaciones de dos a tres puntos, por lo que estas pequeñas desviaciones tendrían el potencial de cambiar significativamente el equilibrio de poder en el próximo Parlamento regional.