Soy estadounidense: ¿Cómo puedo votar desde España?

Votar es un derecho fundamental para los ciudadanos estadounidenses que residen en el exterior, y los ciudadanos que se encuentran en España no son una excepción. Si eres un ciudadano de EE. UU. que vive en España, ya sea de manera temporal o permanente, aún tienes la posibilidad de participar en las elecciones federales y estatales.

Lo primero que debes hacer como ciudadano estadounidense en España es registrarte para votar. Este paso es esencial si planeas votar desde el extranjero, aunque ya estés registrado en tu último estado de residencia. Para registrarte, debes utilizar el formulario Federal Post Card Application (FPCA), disponible en línea a través del sitio web del Programa de Asistencia al Voto Federal (FVAP, por sus siglas en inglés).

El FPCA te permite tanto registrarte como solicitar una boleta de voto en ausencia. La recomendación es que lo completes al menos 45 días antes de las elecciones para asegurarte de que tendrás tiempo de sobra para recibir y devolver tu boleta. Recuerda que, en muchos estados, debes registrarte nuevamente antes de cada elección, por lo que es importante verificar los requisitos de tu estado.

No olvides solicitar la boleta electoral

Una vez registrado, puedes solicitar una boleta electoral para votar en las elecciones. Este proceso se realiza a través del mismo formulario FPCA. En función de tu estado de residencia en EE. UU., puedes optar por recibir la boleta por correo postal, correo electrónico o fax. Algunos estados permiten enviar la boleta completada de manera electrónica, aunque en la mayoría de los casos, deberás devolverla por correo postal.

Es recomendable que solicites tu boleta electoral con suficiente anticipación para asegurarte de recibirla a tiempo. El FVAP recomienda hacerlo al menos 45 días antes de las elecciones, especialmente si planeas votar en elecciones primarias y generales. Una vez que hayas recibido tu boleta electoral, debes completarla de acuerdo con las instrucciones de tu estado de origen. Asegúrate de seguir todas las pautas detalladamente para evitar que tu voto sea descartado por errores técnicos.

Si prefieres no enviar la boleta directamente desde España, puedes acudir a la embajada o consulado de EE. UU. en España, donde te ayudarán a enviar tu boleta a través de la valija diplomática de la embajada. Este servicio es gratuito, pero debes tener en cuenta que la valija diplomática puede tardar más tiempo en llegar, por lo que es recomendable planificar con tiempo para que tu boleta sea recibida antes de la fecha límite.

comprueba el estado de tu voto

Una vez hayas enviado tu boleta, puedes hacer un seguimiento para verificar que ha sido recibida y contada. En muchos estados, esto se puede hacer en línea a través de las oficinas electorales estatales. La mayoría de los estados ofrecen portales en línea para que los votantes en el extranjero puedan confirmar el estado de su voto.

Si no recibes tu boleta electoral a tiempo, puedes utilizar una boleta de emergencia conocida como Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB), disponible también en el sitio web del FVAP. Esta boleta actúa como un sustituto de emergencia si no has recibido tu boleta regular, y puedes usarla para votar en las elecciones federales.