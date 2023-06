Surovikin, el general que fracasó en la invasión inicial de Ucrania, estaba al tanto del motín de Wagner

¿Fue un bravuconada de Yevgeny Prigozhin o un complot en toda regla contra Putin orquestado con el apoyo de oligarcas rusos y miembros del aparato de seguridad? En las últimas horas han surgido varias voces que apuntan a una trama oculta en la jerarquía rusa detrás de la insurrección del fin de semana, cuando miles de soldados de Wagner emprendieron una marcha hacia Moscú en un claro desafío al Kremlin. El analista Alexander Motyl describe como "muy posible que Prigozhin estuviera aliado con otros miembros de las élites rusas, posiblemente el GRU, la inteligencia militar rusa" en su intento de desafiar al mandatario ruso.

En la misma línea apunta el periódico The New York Times, que asegura en su edición de este miércoles que el ex alto comandante ruso en Ucrania, el general Sergei Surovikin, máximo jefe militar de Rusia en Ucrania en los primeros compases de la guerra y destituido después tras las derrotas del Ejército ruso, conocía los planes del líder de Wagner para derrocar al liderazgo militar. "Prigozhin no habría lanzado su levantamiento a menos que creyera que otros en posiciones de poder acudirían en su ayuda”, dicen funcionarios citados por el periódico.

Surovikin estuvo al mando de las fuerzas rusas en Ucrania durante tres meses entre octubre de 2022 y enero de 2023 hasta que fue reemplazado por el general Valery Gerasimov.

Prigozhin había elogiado a Surovikin en el pasado mientras criticaba a Gerasimov y al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, por su gestión de la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Según The New York Times, los funcionarios estadounidenses ahora están tratando de determinar si Surovikin “ayudó a planificar las acciones de Prigozhin".

La última aparición de Surovikin tuvo lugar el mismo sábado del motín para denunciar la insurrección que apenas duró unas horas. “Somos de la misma sangre. Somos guerreros. Les insto a que se detengan”, dijo en el video Surovikin, con una mano sobre una metralleta. Un exfuncionario estadounidense citado por The New York Times dijo que el “lenguaje corporal de Surovikin sugería que se sentía incómodo denunciando a un antiguo aliado”.

The New York Times sostiene que funcionarios estadounidenses detectaron señales de que otros generales rusos también podrían haber apoyado la rebelión de Prigozhin contra Shoigu y Gerasimov.

Sospechas en Ucrania

Desde Ucrania también se piensa que el motín de los wagnerianos no habría tenido lugar sin el apoyo de altos mandos de la Defensa rusa. El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksii Danilov, ha asegurado que Prigozhin "está bajo control" de militares rusos. "Prigozhin no es una figura independiente, detrás de él hay personas en uniforme, y esto se da por supuesto, no era su propio deseo ir a algún lado (...) está claramente bajo control", dijo. A su juicio, el fin de semana se puso en marcha "una verdadera operación militar" que puso de manifiesto que el presidente Putin "no es el jefe del país". "Todos huyeron de Moscú como ratas, huyeron urgentemente tan pronto como comenzaron algunos eventos incomprensibles, en los que no pudieron influir, y esto tendrá enormes consecuencias para Rusia".