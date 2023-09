Los tanques Abrams, listos para llegar a Ucrania mientras Rusia retira el carro T-14 Armata

El carro de combate más avanzado de Estados Unidos ya está listo para ser desplegado en Ucrania después de que haya concluido en Alemania la formación y el entrenamiento de las primeras tropas ucranianas. El Pentágono se comprometió a enviar los tanques M1 Abrams a la vez que el gobierno alemán de Olaf Scholz decidió enviar carros de combate Leopard para ayudar a Kiev en su contraofensiva para recuperar el territorio conquistado por Rusia en 18 meses de guerra.

Unos 200 efectivos ucranianos han recibido instrucción en las instalaciones del Ejército estadounidense en Alemania para manejar el Abrams y ahora ya están preparados para ir al frente de batalla. La formación en el Área de Entrenamiento de Hohenfels, sede del Centro de Preparación Multinacional Conjunta del Ejército de EEUU, incluyó un ejercicio de fuerza de armas combinadas que simulaba operaciones con la fuerza de un batallón.

El jefe de adquisiciones del Ejército estadounidense, Doug Bush, declaró en agosto que los tanques Abrams llegarían a Ucrania "principios del otoño", indicando una fecha de entrega antes de octubre. Según el medio europeo Politico, los primeros 10 tanques Abrams llegarán a mediados de septiembre, después de someter los vehículos “a las últimas remodelaciones”.

Uno de los datos más destacados de esta operación de suministro es que los 31 carros comprometidos llevarán integradas municiones con uranio empobrecido, que tiene la capacidad de penetrar el blindaje frontal de los tanques rusos a largas distancias y con un alto grado de efectividad, según explican medios de EEUU. Varios informes alertan del peligro del uso de este tipo de armamento por los graves riesgos para la salud.

Los tanques Abrams integran una armadura secreta de uranio empobrecido, sin embargo, los que van a ser enviados a Ucrania no tendrán esta tecnología debido a que se trata de un componente muy sensible. La manera en que el uranio empobrecido se usa en la matriz del blindaje de un tanque es un secreto, y el gobierno de EEUU no lo exporta ni siquiera a sus aliados más cercanos.

Producido por General Dynamics, el M1 Abrams es el tanque de batalla principal de Estados Unidos. La dura armadura del vehículo ayudará a Ucrania a atravesar las zonas oriental y meridional del país, donde las tropas son más débiles, dicen analistas.

Fuertemente armado y diseñado para luchar en una variedad de entornos, este vehículo desplaza 62 toneladas y utiliza un motor basado en una potente turbina de gas y un sofisticado blindaje compuesto. Una de sus características más destacadas es el sistema de almacenaje de las municiones. Se basa en compartimentos especiales que, en caso de explosión, redirigen la fuerza hacia el exterior. De ese modo, se multiplican las probabilidades de supervivencia de la tripulación.

Estados Unidos se ha negado a proporcionar sus tanques M1A2, más avanzados, y lo que ha enviado a Ucrania es el M1A1, una versión más antigua a la que, según los funcionarios, se le han eliminado las tecnologías más sensibles. Aunque el ejército estadounidense conserva grandes reservas de tanques Abrams, renovar y degradar los vehículos para su exportación ha demostrado llevar mucho tiempo.

El Abrams es el tercer modelo occidental de tanque se transfiere a las Fuerzas Armadas de Volodimir Zelenski tras el envío de 14 tanques Challenger británicos y decenas de tanques Leopard de países europeos, incluidos varios Leopard 6A4 de España.

Rusia retira el T-14

La llegada de los Abrams se produce justo cuando el ejército ruso parece haber retirado su tanque de batalla T-14 Armatade Ucrania para realizar “mejoras” en el vehículo. Este tanque está considerado uno de los mejores modelos del mundo y es conocido por proteger mejor a su tripulación contra los ataques. La agencia rusa TASS reconoció en julio que varias unidades de este carro estaba en servicio en Ucrani después de muchas especulaciones sobre la ausencia de esta tanque en Ucrania. Debido al pequeño número de unidades y a la falta de pruebas en combate real, el despliegue del Armata fue visto como propaganda del Kremlin.

En enero, el Ministerio de Defensa británico afirmó que Rusia había enviado varios tanques T-14 en mal estado a Ucrania. Según los informes, las fuerzas armadas locales se mostraron reacias a aceptarlos debido a su deplorable condición. Funcionarios rusos han hablado públicamente sobre problemas con el motor de los tanques T-14 y los sistemas de imágenes térmicas.