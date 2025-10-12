Tensión en la frontera de Afganistán y Pakistán por los choques violentos con los talibanes

Las fuerzas talibanes y el Ejército de Pakistán se enfrentaron en al menos seis puntos fronterizos tras un bombardeo en Kabul, atribuido por los talibanes a Islamabad. Afganistán aseguró haber realizado "ataques exitosos" en represalia, mientras Pakistán denunció una agresión "injustificada" y respondió con firmeza.

Islamabad acusa al régimen talibán de proteger al TTP, algo que Kabul e India niegan. La escalada de violencia ha desatado alarma regional, con llamamientos urgentes de Irán, Qatar y Arabia Saudí a contener el conflicto, recurrir al diálogo y evitar una desestabilización que amenaza la seguridad y la paz en toda la región.

Pakistán ha cerrado los pasos fronterizos con Afganistán tras enfrentamientos ocurridos anoche con fuerzas del vecino país en la línea divisoria común, informaron a EFE fuentes de seguridad.

"Pakistán ha cerrado todos los cruces fronterizos con Afganistán, incluido el paso fronterizo de Torkham en (la provincia de) Khyber Paktunkhwa y Chaman en Baluchistán" dijo este domingo un funcionario de seguridad paquistaní.

Según la fuente, los disparos de represalia por parte de Pakistán continúan en algunos puestos de la frontera con Afganistán.

Los cruces fronterizos han sido cerrados para todo tipo de tráfico, movimiento de peatones, vehículos comerciales y refugiados, dijo el funcionario, añadiendo que no se dio un cronograma sobre cuánto tiempo permanecerán cerrados los puntos de cruce.

Las fuerzas de seguridad paquistaníes y los guardias fronterizos talibanes afganos intercambiaron disparos en la frontera anoche después de que las fuerzas paquistaníes afirmaran que las fuerzas afganas recurrieron a disparos "no provocados" a lo largo de la Línea Durand.

El Ministerio de Defensa de Afganistán dijo que sus fuerzas armadas llevaron a cabo operaciones de represalia contra las fuerzas de seguridad paquistaníes a lo largo de la frontera en respuesta a las "repetidas violaciones" del territorio y el espacio aéreo afganos por parte del Ejército paquistaní.

Ninguno de los dos países ha proporcionado detalles sobre cuántos soldados de sus filas han muerto en los enfrentamientos. El Servicio de Relaciones Públicas Interservicios (ISPR) del Ejército de Pakistán, su ala mediática, aún no ha emitido ningún comunicado sobre los enfrentamientos de anoche.

Según fuentes de seguridad paquistaníes, los talibanes afganos que permanecían en 19 puestos fronterizos anoche "han sido asesinados o han huido del lugar".