Trabajadores del transporte público ya habían presentado quejas reiteradas por el mantenimiento de los ascensores en Lisboa

Los trabajadores de la empresa municipal Carris, responsable del transporte público en Lisboa, presentaron múltiples quejas sobre la necesidad de mejorar el mantenimiento de los ascensores, incluido el Elevador da Glória, que sufrió un descarrilamiento que dejó 15 muertos y 18 heridos. Manuel Leal, dirigente sindical de Fectrans y del STRUP, aseguró que los empleados habían advertido que la responsabilidad de mantenimiento debía ser interna de la Carris, en lugar de estar delegada en empresas externas, como ocurre actualmente.

Por su parte, Carris informó que la última inspección al Elevador da Glória se realizó en 2024 y que todas las revisiones programadas —mensuales, semanales y diarias— se cumplieron. La empresa recordó que la última revisión general fue en 2022 y la última reparación intermedia en 2024. No obstante, su presidente, Pedro de Brito Bogas, reconoció que la manutención ha sido gestionada por una compañía externa durante 14 años y que un procedimiento de investigación está en curso para determinar las causas del accidente.

Tras el incidente, el presidente del Ayuntamiento de Lisboa, Carlos Moedas, ordenó la suspensión inmediata del funcionamiento de los ascensores de Bica y Lavra, así como del Funicular da Graça, para realizar inspecciones técnicas a estos equipos. Esta medida se tomó como precaución después del descarrilamiento del Elevador da Glória, que también pertenece a Carris y que causó víctimas mortales y heridos.

El Ministerio Público abrió un expediente para investigar el descarrilamiento, según comunicó la Procuraduría General de la República. Las autoridades están realizando los procedimientos necesarios para determinar las causas del accidente y preservar las evidencias. Además, el gobierno portugués decretó un día de luto nacional en memoria de las víctimas del trágico suceso.