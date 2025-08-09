Tres heridos en un tiroteo en Times Square perpetrado por un joven de 17 años

Un joven de 17 años fue detenido después de presuntamente disparar a tres personas en Times Square, uno de los puntos más céntricos de la ciudad de Nueva York, en EE UU, según han informado distintos medios locales. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del sábado, según informaron las autoridades policiales.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:20 horas (hora estdounidense) en la intersección de la calle 44 y la avenida 7, cuando aparentemente el sospechoso sostuvo una disputa con un hombre de 19 años que derivó en disparos.

Las víctimas del tiroteo incluyen un hombre de 19 años herido en el pie derecho, un hombre de 65 años impactado en la pierna izquierda y una mujer de 18 años rozada en el cuello. Todos fueron trasladados al Hospital Bellevue, donde permanecen en estado estable. Las autoridades recuperaron el arma en el lugar de los hechos, aunque aún se desconoce el motivo exacto de la confrontación.

La policía de Nueva York continúa investigando las circunstancias del tiroteo, buscando comprender los antecedentes y posibles conexiones entre los involucrados. Los cargos contra el joven de 17 años están pendientes mientras se desarrollan las pesquisas.