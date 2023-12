Tres jóvenes de veinte años asesinados en un tiroteo por intercambio de drogas en Atlanta

Un nuevo episodio de violencia armada ha estremecido a Estados Unidos, esta vez en la ciudad de Atlanta. El fatídico suceso tuvo lugar en un conjunto de apartamentos, y las autoridades sospechan que las motivaciones podrían estar vinculadas al tráfico de drogas. Como resultado de este tiroteo, tres personas perdieron la vida y otra resultó herida, según reportaron el pasado lunes las autoridades.

La llamada que alertó a las fuerzas del orden provenía de Peachtree Road NE, en el distrito de Buckhead, el pasado sábado. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el trágico desenlace: tres individuos de unos veinte años yacían sin vida, mientras que una cuarta persona, herida, fue trasladada a un hospital en estado estable. Las autoridades detallaron que se encontraba "alerta, consciente y respirando".

Aunque las causas precisas de este tiroteo aún no han sido determinadas, se baraja la posibilidad de que esté vinculado al tráfico de sustancias estupefacientes, según los testimonios recopilados por la policía en la escena del crimen. No obstante, según recoge Antena 3 Noticias, las investigaciones siguen su curso, incluyendo el análisis balístico para identificar la arma involucrada, ya que hasta el momento no se ha identificado a posibles sospechosos. “Esta no fue una situación de un atraco a una vivienda. Creemos que los perpetradores fueron invitados para un intercambio de drogas. Fue algún tipo de transacción con drogas que tuvo lugar dentro del apartamento”, dijo el mayor Peter Malecki a la emisora WANF.

En lo que va de año, Estados Unidos ha registrado 634 tiroteos masivos, según informa el Archivo de Violencia Armada. Se considera un tiroteo masivo cuando al menos cuatro personas se ven afectadas por armamento. El año 2023 no ha sido ajeno a estos lamentables sucesos, como lo evidenció la semana pasada un tiroteo en una universidad de Las Vegas que dejó al menos tres muertos y un herido.