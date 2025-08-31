Trump anuncia cambios en el sistema electoral de EE UU

Donald Trump ha lanzado una propuesta que busca rediseñar los cimientos del proceso electoral estadounidense. Su iniciativa pretende implementar cambios significativos en la manera de votar.

La medida central exige identificación obligatoria para todos los votantes, eliminando prácticamente el voto por correo. Solo personas con graves problemas de salud y militares en el exterior podrán utilizar esta modalidad.

La propuesta de Trump no solo se limita a la identificación. Durante años, también ha pedido el fin de las máquinas de votación electrónica, abogando por el uso de papeletas y el recuento manual, un proceso que, según las autoridades electorales, es lento, costoso y mucho menos preciso que el recuento automático.

La iniciativa surge tras las controversias de las elecciones de 2020, donde Trump ha mantenido consistentemente sus alegaciones sobre un supuesto fraude electoral. Su objetivo parece ser restaurar la confianza en un sistema que considera comprometido.

Los demócratas ya han manifestado su preocupación, argumentando que estas medidas podrían marginar a sectores vulnerables, especialmente minorías y comunidades con recursos limitados.

Las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 serán el primer referéndum nacional sobre las políticas nacionales e internacionales de Trump desde su regreso al cargo en enero. Los demócratas buscarán romper el control republicano sobre el Congreso para bloquear la agenda nacional de Trump.