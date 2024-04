Trump insiste en su órdago a la OTAN: no habrá dinero para Ucrania si Europa no aporta lo mismo

El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano a las elecciones a la Casa Blanca, Donald Trump, ha adelantado que si vuelve al poder no aprobará la entrega de ayuda económica a Ucrania si Europa no colabora al mismo nivel.

"Si Europa no paga, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros?", se ha preguntado Trump en una entrevista para la revista 'Time', en la que ha advertido de que no ayudará a Ucrania, a menos que los europeos "comiencen a equilibrar las cuentas".

En ese sentido, Trump ha asegurado que a Europa le debería interesar mucho más a Ucrania que Estados Unidos debido a su cercanía geográfica con el conflicto.

"Ellos están mucho más afectados. Tenemos todo un océano entre nosotros", ha dicho. Trump ha asegurado también que aquellas declaraciones en las que animaba a Rusia a "hacer lo que quiera" con aquellos países europeos que no cumplían con sus obligaciones económicas en la OTAN no fue fanfarronería de un día. "Si no vas a pagar, entonces te quedas solo", ha zanjado.