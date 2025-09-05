Trump amenaza a Europa con nuevos aranceles por la multa que la Comisión ha impuesto a Google

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha amenazado con más aranceles a la Unión Europea en respuesta a la reciente multa que la Comisión Europea ha impuesto contra Google.

En un par de mensajes publicados en su propia red social, Truth, Trump ha asegurado que Europa ha "golpeado" a otra gran empresa estadounidense, en referencia a la multa que Bruselas ha anunciado este viernes de 2.950 millones de euros. "Supone, en la práctica, quedarse con el dinero que de otro modo se destinaría a inversiones y puestos de trabajo en EE UU", ha asegurado el mandatario estadounidense.

"Es muy injusto, ¡y los contribuyentes estadounidenses no lo van a tolerar! Como he dicho antes, mi Administración NO permitirá que se mantengan estas acciones discriminatorias. Apple, por ejemplo, se vio obligada a pagar una multa de 17.000 millones que, en mi opinión, no debería haberse impuesto. ¡Deben recuperar su dinero! No podemos permitir que esto le suceda al brillante e inigualable ingenio estadounidense y, si ocurre, me veré obligado a iniciar un procedimiento en virtud del artículo 301 para anular las sanciones injustas que se imponen a estas empresas estadounidenses que pagan impuestos", ha explicitado Trump.

En un segundo comentario en la misma red social, el presidente ha continuado cargando: "Permítanme que este comentario sirva para recordar que Google ya ha pagado en el pasado 13.000 millones de dólares en multas e imputaciones falsas. ¿No es una locura? La Unión Europea debe poner fin a esta práctica contra las empresas estadounidenses ¡DE FORMA INMEDIATA!".

La multa a la que se refiere Trump la ha anunciado este viernes la Comisión Europea. Se trata de una sanción de 2.950 millones de euros contra la compañía del buscador, a la que acusan de haber beneficiado a sus propios productos en su propia plataforma de anuncios en línea con respecto a los del resto de competidores. Además, Bruselas insta al gigante del buscador a vender parte de su negocio en publicidad digital.

Bruselas ya ha impuesto a Google en el pasado multas por conductas contrarias a la libre competencia en segmentos como el sistema operativo para móviles Android (4.100 millones de euros), en su comparador de precios (2.424 millones) o por su posición dominante en el mercado publicitario (1.490 millones, aunque esta fue anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea). La multa conocida este viernes, de 2.950 millones, es la segunda mayor multa que el Viejo Continente ha impuesto a esta tecnológica.

Por otro lado, la Unión Europea y EE UU escenificaron a finales de julio en Escocia un acuerdo por el que la Comisión que preside Ursula von der Leyen aceptaba unos aranceles del 15% a las exportaciones comunitarias hacia el otro lado del Atlántico. Las nuevas amenazas de Trump podrían abrir un nuevo episodio de guerra comercial entre ambos bloques.