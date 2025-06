Ucrania teme quedar relegada por Oriente Medio

En los últimos días, la guerra entre Israel e Irán ha eclipsado en cierta medida las noticias provenientes de Ucrania, donde Rusia continúa con ataques de misiles y drones, que solo el martes mataron a 28 civiles en Kiev. Aunque esto conlleva ciertos riesgos para el país, que lleva casi 40 meses luchando por su supervivencia, el impacto de la escalada bélica también puede traer algunos aspectos positivos, según se observa desde Ucrania. Un golpe contra un importante aliado ruso puede debilitar al ejército ruso, afirmó Mijaílo Samus, analista militar ucraniano, a la televisión local Espreso. Los drones iraníes han sido el arma preferida de Rusia para sembrar el terror en las ciudades ucranianas. Aunque Rusia ha desarrollado sus propias líneas de ensamblaje, sigue dependiendo del apoyo y las tecnologías iraníes. Con Irán bajo los ataques israelíes, es improbable que el país envíe más armas y tecnologías a Rusia, mientras que una mayor cooperación en otras esferas militares también podría quedar en suspenso. La derrota de Irán también debilitaría la coalición antioccidental de países, a la que pertenece Rusia, reduciendo su influencia y apoyo geopolítico.

Samus también espera que, si Israel se vuelve menos vulnerable a Irán y sus aliados —y, por ende, a Rusia—, el país podría finalmente proporcionar un apoyo militar significativo a Ucrania. La ayuda de Israel es especialmente necesaria en defensas aéreas y tecnologías de misiles.

Por otro lado, el enfoque global en la guerra en Oriente Medio puede hacer que las acciones rusas contra Ucrania sean «menos visibles», advirtió el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. El domingo, Rusia atacó nuevamente infraestructuras energéticas clave en un asalto masivo contra la ciudad de Kremenchuk, «escupiendo en la cara» de todos, incluido Estados Unidos, que han intentado al menos lograr un alto el fuego limitado, señaló. Rusia planea más ataques de este tipo, aprovechando que la atención mundial está en otra parte. Víctor Mykita, subjefe de la oficina presidencial de Zelenski, calificó el miércoles más ataques como probables y anunció un esfuerzo masivo del Estado para garantizar que las escuelas clave del país puedan operar de forma autónoma durante al menos 12 horas en caso de cortes de energía para ofrecer refugio a los niños.

La guerra ya ha afectado la capacidad de Ucrania para defenderse contra los miles de drones rusos lanzados cada mes. Días antes del inicio de los ataques israelíes contra Irán, Washington redirigió 20.000 misiles de defensa aérea antidrones, que estaban destinados a Ucrania, a sus fuerzas en Oriente Medio. La posible implicación directa de Estados Unidos podría hacer que las entregas de apoyo militar, ya de por sí limitadas, sean aún menos probables.

El conflicto también ha frustrado los planes de la UE y algunos países del G7 para reducir el precio máximo al que Rusia puede vender su petróleo de 60 a 30 dólares por barril. Mientras los precios del petróleo estaban bajos, tal medida parecía probable. Sin embargo, ante el actual aumento de precios y la incertidumbre sobre el futuro de la industria iraní, los planes han sido abandonados por ahora. Con la guerra en Irán tomando prioridad en la vida política interna de Estados Unidos, las discusiones sobre los planes masivos para introducir sanciones contra Rusia y los compradores de su petróleo también han sido pospuestas hasta julio. Para muchos ucranianos, la ayuda proporcionada por Estados Unidos y otros países occidentales a Israel, en entregas de armas o ayudando a interceptar misiles iraníes, contrasta con la aparente falta de reacción ante los continuos ataques rusos y la extrema cautela mostrada por Europa.

Paradójicamente, sin embargo, la guerra entre Israel e Irán también muestra a los ucranianos que aún podrían influir en la tibia postura de Donald Trump hacia Rusia a través de la acción, escribe Timofi Milovanov, exministro de economía, en Facebook. El cambio de su supuesta búsqueda de paz a una postura más beligerante respecto a Irán da esperanza de que algo similar pueda ocurrir con Rusia, si Ucrania y sus socios logran asestarle duros golpes y debilitarla. Sin embargo, la mayoría no comparte esta opinión.

«Las acciones de Rusia ya no nos sorprenden: sabemos que es el mal. Sin embargo, lo que ha hecho Estados Unidos, incumpliendo sus obligaciones previas con Ucrania y sus valores proclamados, ha sido profundamente decepcionante», dijo Oleksandr Bilenko, residente de Kiev que sobrevivió al ataque ruso del pasado martes, a LA RAZÓN. Algunos sienten que los socios europeos de Ucrania actúan con demasiada lentitud y ya no se ven tan influenciados por las recurrentes imágenes de víctimas civiles en Ucrania, estén o no en los titulares. La esperanza en Ucrania es que estos países tengan que actuar para fortalecerse y ayudar también a Ucrania, ya que Rusia representa una amenaza clara para ellos que no pueden ignorar, sin importar dónde esté la atención del mundo.