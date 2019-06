Un “golpe bajo” en medio de la campaña electoral en Argentina. Con episodios que recuerdan a Venezuela, con un Gobierno que ha a aumentado las tarifas más del 100% precisamente para que no pase esto. A las 7.07 horas del domingo, un corte repentino del suministro eléctrico dejó por primera vez en la historia simultáneamente a todo el territorio nacional a oscuras. Tras el apagón, que afectó también a Uruguay, por causas que todavía no están claras, comenzó a restablecerse lentamente la energía hacia la noche de ayer.

Este incidente se produce en el peor momento posible para las aspiraciones políticas del presidente Mauricio Macri de cara a las elecciones de octubre, en las que aspira a la reelección, si bien de las encuestas no le dan como ganador. La economía sigue en recesión y ahora el país se convierte en noticia mundial por el apagón. Está descartado un sabotaje, pero no se sabe qué falló exactamente. Algunos creen que hubo demasiada demanda, algo extraño ya que estamos en otoño y no se consume tanta electricidad como en verano.

El secretario de Energía argentino, Gustavo Lopetegui, afirmó que son nulas las posibilidades de que se repita el masivo apagón. La explicación oficial que el propio Lopetegui dio tras las peores horas del apagón, apunta a que el fallo en la red se originó por un colapso en una conexión de transporte de electricidad en el noroeste del país, entre las centrales hidroeléctricas de Yacyretá, de gestión argentino-paraguaya, y Salto Grande, argentino-uruguaya. “No podemos hacer ninguna hipótesis de qué pasó porque no tenemos la información necesaria”, añadió.

A pesar de que se informó que a las 22 horas del sábado se logró restablecer en su totalidad el suministro, algunos usuarios reportaron que siguen sin luz desde la mañana del domingo. Si bien durante la mañana de ayer festivo, el numero de usuarios sin luz rondaba los 10.000, cerca del mediodía esa cifra se disparó. Al cierre de esta edición en el barrio de Palermo, Buenos Aires, todavía no había luz.

Pasada la una de la tarde, la cifra siguió aumentando. “El apagón está solucionado en un 100%. Hoy es un día de operación normal, a pesar de que venimos con lluvias desde hace varias jornadas”, dijo Pablo Hacker, portavoz de Edesur, empresa asociada a España.

Las zonas más afectadas en la provincia de Buenos Aires son el partido de San Vicente, Quilmes y Lomas de Zamora, a las afueras Buenos Aires. En Capital Federal, también se registran más de mil usuarios entre Monserrat y San Telmo sin luz.

“Los cortes son los normales para 6 días con lluvia”, afirmó Alejandra Martínez, también portavoz de la compañía, pero aclaró: “Por supuesto que lo que paso ayer deja a la red de distribución inestable”

En Uruguay, mientras, según informó la estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) en su sitio oficial, a las 10.52 había en total 98.857 clientes que permanecen con afectaciones en el servicio, lo que representa el 6,62 % de los usuarios. En Argentina, Tierra del Fuego -sur del país- fue la única provincia en la que se mantuvo el servicio eléctrico habitual.

“Hay una investigación en curso, con un protocolo de análisis de fallas y las empresas tendrán que presentar informes”, indicó Lopetegui. “No debe pasar. Es algo que se produce de manera automática. Lo hacen las computadoras del sistemas que detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor y en milisegundos se desconecta el sistema para protegerlo. No hay intervención humana”, explicó.