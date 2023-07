Violaciones, estudiantes decapitados y Pedro Sánchez en El Hormiguero

23 de junio de 2023: Se celebra la noche de San Juan en España. En Tenambo aparece una fosa común con los cadáveres de 15 personas en avanzado estado de descomposición. Se supone que estas personas habrían sido secuestradas hace tres meses y posteriormente asesinadas por miembros de las ADF. Ya se hallaron en la misma región los cuerpos de otras cincuenta personas en el mes de abril, igualmente enterradas en fosas comunes, igualmente víctimas de las ADF.

25 de junio de 2023: La selección española de baloncesto gana la medalla de plata en el Eurobasket tras caer en la final contra Bélgica. Cuatro estudiantes que habían sido secuestrados la semana anterior por terroristas de las ADF en el este de República Democrática del Congo aparecen muertos, decapitados.

27 de junio de 2023: Pedro Sánchez es entrevistado en El Hormiguero. El medio congoleño Top Kivu denuncia que 20 personas han sido asesinadas en la localidad de Mulino. Los culpables serían miembros de la etnia yaka integrados dentro de una milicia conocida como Mobondo. La masacre no se confirma ni se desmiente por parte de las autoridades locales.

28 de junio de 2023: Ingresan a la cantante Madonna en la UCI por una infección. Cuatro mujeres y tres hombres son secuestrados por miembros de la banda “Huracán del Congo” entre las localidades de Munyandiro Center y Chirambo. Las mujeres son violadas y los tres hombres sufren torturas antes de ser puestos en libertad. Una de las mujeres fue liberada antes de tiempo porque el llanto de su bebé incomodaba a los agresores; deambuló desnuda por los bosques hasta que un alma caritativa le prestó un taparrabos y llamó a la policía.

1 de julio de 2023: La compañía Airbus consigue un pedido récord de 292 aviones efectuado por cuatro aerolíneas chinas y con un valor de 35.000 millones de dólares. Ese mismo día, la congoleña Kahindo Doti se encuentra en su parcela de Manzanzaba clasificando nueces de palma cuando es secuestrada por yihadistas de las ADF. Desaparece, eso es todo.

2 de julio de 2023: Max Verstappen sale victorioso del Gran Premio de Austria, reafirmando así su liderazgo en el campeonato mundial de la Fórmula 1. Las milicias locales de la aldea de Nturo, en Kivu Norte, se enfrentan desde el día anterior a miembros del M23, hartos como están de los abusos, los crímenes y los asesinatos por sorpresa. Armados con viejas escopetas y machetes para cortar bambú, se enfrentan con una valentía indescriptible a un grupo guerrillero entrenado y armado por el Ejército de Ruanda. Una docena de milicianos mueren en el combate. Son doce héroes caídos en el pozo del olvido.

4 de julio de 2023: Los fuegos artificiales iluminan Washington con motivo del aniversario de la independencia de Estados Unidos. También es asesinada en su domicilio de Mambasa-Centre una joven de 20 años, supuestamente a manos de miembros de las ADF. La ejecución se debería a una acción llevada a cabo por el grupo terrorista, sólo con el fin de mostrar a la población que el toque de queda que se ha impuesto en la localidad para la seguridad de los civiles no servirá para frenar sus ataques.

5 de julio de 2023: El ministerio de Igualdad en España pone en marcha un teléfono para atender a las víctimas de la LGTBIfobia. En la localidad de Bungushu, al menos doce personas (entre las que se encuentran cinco mujeres y tres niños) son asesinadas en un ataque nocturno que rompe a martillazos la paz de su sueño. La policía sospecha que los perpetradores de la masacre se tratan de milicianos del grupo M23, aunque el M23 lo niega y emite un comunicado donde condena los asesinatos. Kahindo Doti aparece muerta en una cuneta.

Son trece días escogidos al azar y rastreados gracias a la inapreciable labor de Julián Gómez-Cambronero. No son los trece días más violentos, ni los más tristes, ni los más graves que ha vivido República Democrática del Congo en el último año. Sólo son los trece últimos días. Peores fueron los días transcurridos entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2022, cuando el M23 asesinó a machetazos a cerca de 150 personas (300 según el Gobierno congoleño) en la localidad de Kishishe, para luego prender fuego a sus hogares y regresar al cobijo de los bosques con el alma un poco más podrida. Es posible que peor sean los días en que se descubren decenas de zonas mineras de oro, coltán y cobre en el este de República Democrática del Congo, que es donde han ocurrido (y ocurren, y ocurrirán) todas estas masacres que abastecen los teléfonos donde se escriben tweets comentando la última victoria deportiva, o supurando un odio visceral contra los políticos españoles.

Basta con coger un mapa y sacar treinta minutos durante el fin de semana para comprobar que los episodios violentos se sitúan en los alrededores de las minas, igual que serviría una sencilla búsqueda en Google para conocer que los salarios de los mineros de coltán han descendido de forma progresiva en los últimos diez años mientras, sorpresa, el precio del coltán en el mercado ha crecido en igual medida en los últimos diez años. Puede que peores sean los días en que Apple anuncia el lanzamiento de un nuevo IPhone más pequeño, más barato y con mejor cámara para sus insaciables usuarios. Porque son los mismos días que bajan los salarios congoleños y aumenta el riesgo de ser decapitado mientras vuelves a casa.

Al menos once niños y niñas han sufrido abusos sexuales en el sur de RDC desde mediados de mayo. Once vidas destrozadas que sirven de guinda al pastel de los horrores silenciados. Pero esto no ocurre realmente en República Democrática del Congo, allá a lo lejos, porque ocurre en nuestro mundo, en el mismo suelo cuyo polvo levantan los vientos y luego arrastran a nuestros pies, les sucede a seres humanos que cayeron en el agujero equivocado por un capricho del azar matemático que sella nuestro destino, antes incluso de que la luz nos provoque el llanto por primera vez. Bastaría con terminar imaginando que las legendarias palabras de Jack Nicholson en Algunos hombres buenos las susurrase hoy nuestro feed de Twitter: “Tú no quieres la verdad porque en tu interior, en lugares de los que no hablas en las fiestas, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro”. Podría ser… que en el fondo necesitemos ese muro de Twitter, ese feed, aunque cueste un puñado de vidas al día para extraer el cobre y el coltán que lo construyen para alimentar nuestro frágil ego.