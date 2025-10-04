Un violador se casa con una niña de 15 años… y una trabajadora social firma como testigo

Un tribunal en West Yorkshire, en el Reino Unido, ha dictado sentencia contra ocho hombres implicados en el abuso sexual sistemático de una niña entre los 13 y los 15 años. El principal acusado, Raja Zulqurnean, de 42 años, ha sido condenado a 23 años de prisión tras ser hallado culpable de diez violaciones y nueve agresiones indecentes. Su condena inicial de 18 años fue ampliada tras una revisión judicial, que también impuso una orden de alejamiento vitalicia y su inclusión en el registro de delincuentes sexuales.

La víctima, identificada como Anna, fue sometida a un prolongado proceso de grooming y explotación mientras vivía bajo la tutela familiar del agresor principal. En un acto que ha generado profunda indignación, fue obligada a participar en una ceremonia de matrimonio bajo la ley sharia con Zulqurnean como “esposo”, en presencia de una trabajadora social que firmó como testigo, lo que ha puesto en evidencia graves fallos institucionales en los sistemas de protección infantil del Reino Unido.

El juez Ahmed Nadim condenó además a otros siete hombres: Mohammed Imran Akram, Mohammed Shezhad Hussain, Basharat Khaliq, Wajid Hussain, Mohammed Naheem, Nadeem Ali y Safraz Ahmed Latif, quienes recibieron una condena conjunta de 91 años de prisión. El tribunal subrayó la gravedad del daño causado a la menor, señalando que los acusados se aprovecharon de su vulnerabilidad y situación de inestabilidad, y que el sistema de protección falló en múltiples niveles.

La investigación, iniciada en 2019 tras la denuncia de la propia víctima, reveló que al menos 18 hombres participaron en el abuso sistemático en el área de Bradford, también en el Reino Unido, aunque los fiscales advirtieron que esta cifra podría representar “solo la punta del iceberg”. La detective jefa Vicky Greenbank calificó el proceso como “meticuloso” y destacó la valentía de la víctima al romper el silencio.