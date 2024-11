EE UU vota, el dólar habla

En unos días se decidirá, con suerte, la elección presidencial de Estados Unidos. Será así asumiendo que los votos se cuenten con precisión, y que un lado gane por un margen lo suficientemente amplio como para no dejar dudas, y que el otro lado acepte esa victoria. Ojalá entonces esta mezcla única de drama intenso y un poco de locura, tan propia de Estados Unidos, termine, y el mundo pueda pasar los meses que quedan hasta la toma de posesión asimilando el resultado.

Hoy, las encuestas indican una carrera muy reñida entre los dos candidatos en términos de votos del Colegio Electoral. Menciono el Colegio a propósito para recordar a los lectores que es este, y no el voto popular, lo que determina las elecciones presidenciales en EEUU. Ambos candidatos aún tienen la oportunidad de alcanzar los 270 votos electorales necesarios para ganar. Dicho esto, aunque no tengo una bola de cristal, la campaña de Trump parece estar adelante en la mayoría de los llamados “Estados pendulares”. Estos son los estados que no suelen estar asegurados para ningún lado. Ejemplos recurrentes son Pensilvania, Wisconsin y Arizona, aunque este año se incluyen Carolina del Norte y Georgia.

Ambos candidatos ahora afirman abiertamente que el otro es una amenaza para la democracia y que el otro acabaría con la democracia tal como la conocemos. Por un lado, Trump aún es señalado por el 6 de enero, con la presunción de que podría haber una negación similar y violencia si pierde la carrera. Por otro lado, Harris esencialmente derrocó al candidato elegido por el Partido Demócrata para postularse ella misma. No es particularmente democrático. Pero la pregunta más importante es, ¿son estas amenazas reales? Yo creo que no. El sistema de EEUU es lo suficientemente sólido como para mantenerse frente a desafíos como este. Claro, eso no quiere decir que no haya asuntos importantes en juego en la elección.

Se dice que las elecciones en EEUU siempre tratan de la economía. En este ciclo, eso es cierto, ya que décadas de malinterpretación y reinvención de los datos de empleo y delincuencia están pasando factura. Aunque los medios informan sobre el fin de la inflación, la economía en general se percibe mal para una población que a menudo tiene dos o más empleos para llegar a fin de mes. Los temas económicos van de la mano con preguntas sobre si ampliar recortes de impuestos, subir impuestos o utilizar el comercio exterior como una fuente adicional de ingresos a través de aranceles. También vinculado a la economía está el tema de la inmigración ilegal, que se ha convertido en el lema principal de los republicanos. Por el contrario, los derechos de aborto se han convertido en un grito de guerra al menos para algunas partes de la coalición demócrata.

La política exterior normalmente no es central en una elección en EEUU. Pero, los asuntos internacionales nunca han influido tanto en los resultados de una elección si exceptuamos la era de Vietnam. Con el mundo posiblemente al borde de una guerra, el ganador de la Casa Blanca es más importante que nunca. Los europeos son muy conscientes de las crisis que podrían verse afectadas. Las más notables son la agresión de Rusia en Ucrania y la República Popular China en el Mar de China Meridional y Taiwán. Cada campaña tiene sus opiniones declaradas sobre cómo terminar o disuadir esos conflictos, pero nada será seguro hasta que el mundo sepa quién es el ganador. Ucrania, por ejemplo, claramente está cubriéndose las espaldas, con la ocupación de la región de Kursk en Rusia, dándole a Kyiv una posición de negociación más fuerte en caso de que la nueva administración decida forzar conversaciones de paz en ambas partes.

El apoyo a Israel se ha convertido en un tema clave y en un punto de conflicto para la elección. Partes significativas de la coalición demócrata son anti-Israel, mientras que los republicanos son generalmente pro-Israel de manera inquebrantable. El apoyo continuo de la administración Biden a Israel es algo de lo que Harris generalmente intenta mantenerse a distancia, aunque le costará votos en estados como Michigan con importantes comunidades musulmanas y palestinas.

Los enemigos de Estados Unidos saben muy bien lo que está en juego en las elecciones. La interferencia rusa en 2016 y 2020 es bien conocida, y aunque ha habido pocos casos evidentes de injerencia electoral esta vez, la manipulación por parte de Rusia, la República Popular China y otros actores claramente sigue ocurriendo. Como en ciclos anteriores, el relativo anonimato y la creciente penetración de las redes sociales permiten a actores extranjeros y nacionales lanzar campañas de desinformación para sembrar miedo e incertidumbre, dañando finalmente la confianza pública.

Ambas campañas están ahora en sus etapas finales, eligiendo y seleccionando eventos que creen que asegurarán estados para sí mismos o intentarán quitarle estados al otro. Hay un adagio en la política estadounidense que dice que, a pesar de todo el dinero que gastamos en encuestas, la única encuesta que importa es la del día de las elecciones. Después de eso, todos esperamos poder tomar un respiro profundo y lanzarnos hacia el mundo que siga.