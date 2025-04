Zelenski arremete contra EEUU por su reacción "muy desagradable" al ataque ruso que ha dejado19 ucranianos muertos

Las autoridades locales ucranianas informaron de la muerte de 19 personas, entre ellas seis niños, en un ataque ruso anoche con un misil balístico en el centro de la ciudad de Krivi Rig, la localidad natal del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Al menos 68 personas han resultado heridas en el ataque, que iba dirigido contra el centro de esta localidad, que antes de la guerra tenía 600.000 habitantes y está situada en la región de Dnipropetrovsk, en Ucrania central.

Zelenski había informado previamente de la muerte de 14 personas. "Un misil ruso contra una ciudad normal. Simplemente en la calle. En una zona con edificios residenciales. De forma preliminar es un misil balístico", afirmó Zelenski. El presidente ucraniano explicó que las operaciones de rescate continúan después del ataque, que ha provocado daños en 5 edificios.

Zelenski ha condenado "los ataques rusos diarios" que provocan muertos. "Sólo por una razón, que continúa: Rusia no quiere un alto el fuego, y lo vemos", ha agregado. El presidente ucraniano ha insistido en que sólo la presión sobre Rusia y el envío de más armas y defensas antiaéreas a Ucrania llevará al fin de la guerra. "Estados Unidos, Europa y el resto del mundo tienen suficiente capacidad para forzar a Rusia a abandonar el terror y la guerra", subrayó

Zelenski criticó la "débil" reacción de EEUU al ataque con un misil ruso. "Es muy importante que este ataque ruso contra las personas, contra la ciudad y todos los ataques de este tipo no queden sin respuesta por parte del mundo", escribió en su canal de Telegram. El jefe de Estado agradeció la reacción firme al ataque ruso de los ministros de Exteriores de Chequia, Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia y Austria, así como de la jefa de la diplomacia comunitaria, y la de las embajadas del Reino Unido, Suiza y Alemania. "Desgraciadamente, la reacción de la Embajada estadounidense es desagradablemente sorprendente: un país tan fuerte, un pueblo tan fuerte... y una reacción tan débil. Incluso tienen miedo de pronunciar la palabra "ruso" cuando hablan del misil que mató a los niños", señaló.

La embajadora de EEUU en Ucrania, Bridget A. Brink, se mostró la víspera "horrorizada" por el impacto de "un misil balístico" cerca de un parque infantil y un restaurante en Krivi Rig, y dijo que, a la luz del elevado número de víctimas mortales y heridos, es "por eso que la guerra debe terminar".

"Sí, la guerra debe terminar. Pero para ponerle fin, no debemos tener miedo a llamar a las cosas por su nombre. No debemos tener miedo a presionar al único que continúa esta guerra e ignora todas las propuestas del mundo para ponerle fin", señaló Zelenski. "Debemos presionar a Rusia, que elige matar a niños en lugar de un alto el fuego. Tenemos que imponer sanciones adicionales a quienes no pueden existir sin ataques con misiles balísticos a sus vecinos. Debemos hacer todo lo posible para salvar vidas", enfatizó.

El presidente ucraniano indicó que Kiev ha hablado con EEUU sobre sistemas de defensa aérea adicionales para proteger Ucrania de esos ataques con misiles, y explicó que confía en la palabra de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien "prometió ayudar en la búsqueda de Patriots adicionales". "Y esperamos que la fuerza del mundo venza este mal, esta guerra, esta agresión rusa", recalcó, pues "sólo con la fuerza y el trabajo coordinado de nuestros socios podremos detener la matanza de personas, salvar la vida de los niños y establecer una paz duradera", concluyó su mensaje Zelenski.