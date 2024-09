Test de personalidad: Descubre tu estado de ánimo según el color de ropa que sueles llevar

A mediados del siglo XVIII, cuando fue elegido como miembro de la Académie Française, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, pronunció en su discurso unas palabras que quedarían para la posteridad: "El estilo hace al hombre". Por muy elegante que suene, contradice una fuente de verdades universales como es el refranero español, que nos dice que "el hábito no hace al monje".

Lo cierto es que la realidad es más compleja de explicar que a través de frases erigidas como monolitos inamovibles. Uno no se viste tanto para 'parecer' algo como porque se siente de determinada manera. Ir a la moda y tener un estilo propio no son incompatibles. Prácticamente nadie viste todos los días de su vida de la misma forma, salvo que tengan que llevar el uniforme del trabajo. Eso es algo que solo ocurre en los dibujos animados, precisamente porque son personajes creados y con poca capacidad de evolución, su carácter es prediseñado y estático.

En cambio, las personas se levantan cada mañana 'con uno u otro pie', y en muchas ocasiones dependiendo del momento anímico en el que se encuentren, optan por unos colores más vivos u otros menos llamativos. No se trata de algo matemático ni se debe 'juzgar un libro por la portada', pero tan solo echando un vistazo general a la vestimenta de una persona se puede extraer gran cantidad de información sobre su inconsciente.

Test de personalidad: Tu estado de ánimo según el color de ropa que suelen llevar

Para el juego de hoy, deberán hacer un ejercicio de memora y echar un vistazo a su armario. Fíjense bien en qué colores predominan especialmente por encima de los demás y, sobre todo, piensen en cuáles de todos han estado utilizando más en la última época. Y si recientemente han tenido un suceso importante que les haya variado su forma de vida, aún más.

1. Rojo

Este color siempre se ha asociado a la pasión y la impulsividad, así como a la sangre y la fuerza. Las personas que visten de rojo de forma habitual suelen mostrar una forma de ser impulsiva y poco premeditada, con mucha fuerza y sentimiento, pero poca guía para encauzarlos. Son bastante caóticos, aunque se aplican con ganas.

2. Verde

El tinte con el que está pintada la naturaleza y las plantas se corresponde a la tranquilidad, a la serenidad espiritual y el ser positivo. También es un color asociado a la alta autoestima y la pérdida de complejos, ya que es bastante vistoso. Quien suele llevar prendar así tiende a ver el lado bueno de las cosas y no pierde la esperanza con facilidad.

3. Azul

Siempre se ha dicho que el azul es el color del alma, que se asocia con una gran sensibilidad y capacidad para transmitir emociones. Las personas que visten normalmente de azul se suelen ver como seguras en sí mismas y de confianza, es difícil que pierdan el equilibrio. Suele vestirse más en etapas vitales de mayor equilibrio, especialmente después de haber alcanzado alguna meta importante.

4. Amarillo

Está relacionado con el movimiento y lo llamativo, quien lo visto en su día a día suele presentar una personalidad optimista y muy enérgica, aunque también algo inestable. Una prenda amarilla nunca pasa desapercibida, por lo que se suele utilizan en épocas en las que se busca más la atención de los demás, ya sea en el trabajo o en el amor.

5. Blanco

Al menos en Occidente, es el símbolo de la pureza. Una prenda blanca siempre será elegante y adecuada, pero también delicada. Refleja un carácter sincero, honesto y benevolente, pero al que le afectan mucho las malas noticias. Por norma general, suelen llevarse en momentos vitales donde todo parece marchar bien, según lo previsto.

6. Negro

Este color es todo lo contrario. Aunque también elegante y correcto, tiene un punto algo más sofisticado. Se viste más durante etapas vitales cuando se ha sufrido algún bache importante o luto y, aunque no es pesimista, sí es un signo de pesadumbre o de que que algo ronda en el cabeza. De personalidades sensibles, pero algo oscuras.

7. Naranja

Es sinónimo de vitalidad y optimismo, aunque también es uno de los colores más informales. A pesar de que transmita alegría y positividad, también puede ser malinterpretadas por frivolidad. Las personas que visten normalmente de naranja están felices en mitad de un clima que puede ser hostil o no, pero que tratan de ignorar completamente.

8. Rosa

Es el color de lo confortable y lo acogedor, de la dulzura. También se asocia con la juventud y la inocencia, quien suele llevar prendas rosas tiende a tener un instinto protector y de concordia. Se porta más durante etapas vitales en las que no hay resentimiento, sino paz interior y tranquilidad en el trato hacia los demás y hacia el mundo en general.

