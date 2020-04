Dani Ceballos da calabazas al Sevilla

El centrocampista de 23 años contempló la opción de dar por finalizada su cesión en el Arsenal durante el mercado invernal para encontrar un nuevo acomodo en LaLiga Santander. Entre los equipos con los que fue relacionado Dani Ceballos se encontraba el Sevilla, algo por lo que ha sido preguntado.

Cuestionado en El Chiringuito al respecto, ha señalado: “Soy muy bético y sería difícil que jugara en el Sevilla. Solo jugaría en el Betis, es mi equipo y el que me dio la oportunidad de ser futbolista. No llegué a hablar con Lopetegui para fichar por el Sevilla”.

Dani Ceballos ha sonado como posible recambio de Banega en el Sevilla

Dani Ceballos también ha sido relacionado con el conjunto hispalense de cara al siguiente curso. El Sevilla busca recambio a Éver Banega y él era una de las opciones que barajaba Monchi. Finalmente, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el club de Nervión se ha decantado por Maxime López, que será su primer fichaje para la próxima temporada. El Sevilla ha alcanzado un principio de acuerdo con el Olympique de Marsella y pagará unos 8 millones de euros por el centrocampista de 22 años.

Lo que sí que ha confirmado Dani Ceballos en El Chiringuito es que llegó a plantearse cambiar de aires en el mercado invernal: “Sí, mi agente me llegó a comentar el interés del Valencia. En enero hubo un momento de nerviosismo por la Eurocopa, venía de una lesión de dos meses y no jugaba y yo y quería jugar. No lo estaba haciendo y tenía que mirar por mi futuro. Finalmente conseguí cambiar al situación, comencé a entrenar, Arteta me dio la oportunidad y en el último mes y medio me veía con grandes posibilidades de ir a la Eurocopa y me sentía importante en el Arsenal”.