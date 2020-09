Beñat podría recalar en el Elche

Aunque el centrocampista de 33 años tiene una propuesta sobre la mesa del Panathinaikos, tal y como contamos en LAOTRALIGA su prioridad es seguir su carrera en la Liga Santander. Dicha opción podría llegarle de la mano del Elche, que ve con buenos ojos acoger en su plantilla a Beñat a coste cero.

Beñat vería con buenos ojos recalar en el Elche

Y es que Beñat se encuentra sin equipo desde qui finalizase su contrato con el Athletic. Según Mundo Deportivo, la oferta del Elche al vasco sería de dos temporadas más una opcional. Entre el resto de pretendientes de Beñat destaca el Panathinaikos. Xavi Roca, director deportivo del club heleno, ya ha fichado a tres jugadores españoles como Fran Vélez, Aitor Cantalapiedra y Carlitos López de cara al siguiente curso y no descarta incorporar también a Beñat. El Fenerbahçe turco, así como otros equipos australianos y de la MLS también querrían al centrocampista.

Preguntado por su futuro recientemente, Beñat lanzaba un guiño a su exequipo, el Betis: “Sí tengo la espina de haber disputado Europa con el Betis y de tanto sufrir, la plaza europea y luego no jugarla fue una pena. No me había planteado mi salida hasta el final de la temporada. Luego se dio la ocasión. Para ambos partes era bueno, yo volvía a casa después de tanto tiempo fuera y al club le venía bien el dinero. Llegamos a un acuerdo”. “Nunca he cerrado la puerta de volver, no me importaría, pero no depende de mí”, añadía.

Beñat terminaba su intervención mandando un mensaje a la hinchada verdiblanca: “No tengo que decirles nada, porque la afición es de las mejores y nunca les he dejado de lado. Cuando vas a jugar allí el ambiente se nota. El Betis es un gran club y siempre debería estar arriba. Si no es así es una pena”.