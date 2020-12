Monchi confirma que no seguirá mucho tiempo en el Sevilla

La segunda etapa de Monchi como director deportivo del conjunto hispalense podría ser más breve de lo que muchos piensan. Y es que, según ha reconocido el de San Fernando, necesita devolver el tiempo que le ha robado el fútbol a su familia. No obstante, señala que no hay fecha en el calendario para su adiós al Sevilla.

“Se lo debo a mi familia, a mis amigos y también a mí mismo. Necesito devolverles ese tiempo. Incluyéndome a mí. Es por eso que no estaré aquí por mucho tiempo. Todos los demás están en segundo lugar. Conozco a mi esposa desde los 15 años. Mis hijos, de 27 y 21 años, se criaron en estas circunstancias. Le doy tanta prioridad al club que sacrifico mi bienestar. Pero me considero un privilegiado. He estado haciendo lo que soñaba cuando era niño. Esto durará mientras me sienta feliz. No he marcado una fecha en el calendario. Hoy vengo a trabajar con la misma ambición. Me iré cuando me sienta ansioso cuando abra la puerta de mi oficina. Tengo la suerte de tener amigos que no se enojan cuando prometo volver a llamar... y lo hago cinco días después”, ha dicho Monchi en una entrevista para la BBC.

La declaraciones de Monchi se suman a la intención del Sevilla de vender a un crack en verano

Si la continuidad de Monchi mantiene en vilo a los aficionados del equipo andaluz; recientemente, Juan Cruz, confirmaba que el club de Nervión hará caja por una de sus estrellas. “La diferencia de esta temporada es que no hemos hecho una gran venta, pero sí habrá que hacerla a lo largo de este ejercicio si queremos confeccionar de nuevo una gran plantilla. Una vez termine la temporada seguro que tendremos ofertas por los jugadores y habrá que tomar esa decisión”, decía el directo general del Sevilla.