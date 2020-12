Atlético de Madrid, Sevilla y Celta, opciones de Giovanni Simeone en LaLiga

Pese a tener contrato con el Cagliari hasta 2024, tras anotar 5 goles en 8 partidos en el presente curso, el delantero de 25 años ha comunicado a su entrenador que quiere dar un nuevo salto en su carrera. Tal y como él mismo ha reconocido, a Giovanni Simeone le gustaría probar fortuna en LaLiga Santander, y Atlético de Madrid, Sevilla y Celta de Vigo parecen los equipos mejor posicionados para hacerse con sus servicios.

Ver también La Otra Liga .Cuatro jugadores podrían abandonar el Atlético de Madrid en enero

En el caso del Atlético de Madrid, equipo que dirige su padre, el club busca acomodo a Saponjic en el mercado invernal y escuchará ofertas por Diego Costa, que termina contrato a final de temporada. Si bien su primera opción es tratar de negociar con el Nápoles que Milik, el conjunto rojiblanco podría valorar también la opción de Giovanni Simeone.

Además de en el cuadro colchonero, el atacante reconocía recientemente que también le gustaría jugar en el Sevilla. “Sabéis lo que siento por el Atlético de Madrid, pero me gusta mucho el Sevilla, es un equipo que me encanta, pero siempre, no solamente ahora. Quizás porque mi papá en algún momento me habrá mandado la señal del Sevilla, donde estuvo jugando, pero siempre tengo un toque a favor de ellos”, afirmaba Giovanni Simeone. No obstante, para que este movimiento pueda darse, el conjunto hispalense deberá deshacerse se alguno de sus delanteros en el mercado invernal, siendo Carlos Fernández el que más opciones tiene de cambiar de aires.

El Celta de Vigo se ha sumado al interés del Atlético de Madrid y del Sevilla por Giovanni Simeone

Carlos Fernández sonó con fuerza tanto para la Real Sociedad como para el Celta de Vigo el pasado verano. Precisamente el cuadro celeste sigue buscando un futbolista en su demarcación y lo ha intentado recientemente con Mario Mandzukic. Ahora estaría dispuesto a intentar la contratación de Giovanni Simeone. ¿Conseguirá traer a LaLiga Santander al hijo del Cholo?