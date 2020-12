Ginés Carvajal habla sobre los equipos con los que está negociando por Jesé

El agente del delantero canario ha querido desmentir que esté negociando con el Fenerbahçe. Según Ginés Carvajal, además de con varios clubes de España, está negociando por Jesé Rodríguez con uno de Estados Unidos y con otro de otro país Europeo.

“No es correcto. No he tenido ningún contacto con el Fenerbahçe, ni con ningún otro equipo turco. Pero ahora estamos negociando con unos clubes por Jesé. Uno de ellos es de la MLS. Jugar en Estados Unidos es también una opción para él. Estoy hablando con clubes en España y uno más en un país de Europa”, ha dicho Ginés Carvajal al ser preguntado por Jesé Rodríguez en el diario AS.

Aunque en los últimos días se ha dicho que el delantero de 27 años veía con buenos ojos regresar a Las Palmas, su presidente, Miguel Ángel Ramírez, cerraba la puerta al canario. Y es que, según él, el club no podía hacer frente a su ficha. Además, Jesé Rodríguez tendría la intención de encontrar acomodo en LaLiga Santander. Con ese objetivo, ha sido ofrecido al Celta de Vigo.

El cuadro celeste busca a un futbolista en su demarcación y estaba dispuesto a hacer un importante esfuerzo económico con tal de reclutar a Mandzukic en sus filas. Si bien estaba dispuesto a ofrecer un salario de 5 millones de euros por el croata, podría hacerse con Jesé Rodríguez a cambio de 2, cuatro veces menos de lo que cobraba en el PSG.