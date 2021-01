Morales escucha ofertas para dejar el Levante

Aunque el atacante de 33 años siempre se ha mostrado dispuesto a renovar con el cuadro granota, exige un agradecimiento por parte del club a su buen hacer. José Luis Morales no quiere más dinero sino un contrato por varias temporadas, mientras que el Levante sólo le ofrece un año más de contrato. Dado que el equipo valenciano no ha dado su brazo a torcer, ‘el Comandante’ escuchará ofertas de otros equipos, ya que es libre para negociar desde que comenzase el mes de enero.

Así lo asegura la Cadena Ser, que señala que la propuesta del Levante a José Luis Morales está muy alejada de los mejores salarios de la plantilla. No obstante, el dinero nunca ha sido prioritario para él, motivo por el que declinó una interesante oferta para jugar a las órdenes de Rafa Benítez en China. Además, el citado medio recalca que José Luis Morales ha dicho que no a jugar la Champions con el Atlético de Madrid, la Europa League con el Sevilla o a seguir en Primera con el Eibar cuando el Levante descendió. Morales dejará en stand by la propuesta del Levante y empezará a escuchar ofertas de otros equipos a la espera de que el cuadro granota mejore en algo su propuesta.

Además de Morales, Sergio León podría abandonar el Levante

Cuando todo parecía indicar que Rubén Sobrino iba a poner rumbo al Cádiz, donde su entrenador, Álvaro Cervera, le ha comparado con el mismísimo Fernando Torres, la destitución de Óscar Arias como director deportivo ha paralizado la operación. A esto hay que añadir la irrupción del Celta de Vigo en la puja por el el atacante de 28 años del Valencia, lo que ha llevado al equipo andaluz a fijarse en Sergio León. Aunque el delantero de 32 años ha anotado 6 goles en los 13 partidos que ha disputado esta temporada, no goza de la confianza de Paco López, por lo que el Levante podría ver con buenos ojos hacer caja por él.