Ezequiel Garay podría ser el primer fichaje del Elche de la era Fran Escribá

El conjunto ilicitano hará todo lo que esté en su mano para mantenerse en Primera División. Tras haber fichado a Fran Escribá como revulsivo, el Elche quiere aprovechar que tiene dos fichas libres para reforzar su equipo. Incorporar a un nuevo central sigue siendo una prioridad y como ya contamos en LAOTRALIGA en exclusiva, el Elche quiere firmar a Ezequiel Garay hasta final de temporada.

El defensor de 34 años confiaba en encontrar equipo en el mercado invernal pero finalmente no ha sido así. Aún así ha rechazado una oferta reciente de Newell’s Old Boys para regresar a Argentina, y varias para jugar en México, por seguir en Europa. Dicha posibilidad de la ofrecería su compatriota Christian Bragarnik, que ya trató de ficharle para el Elche el pasado verano. Ezequiel Garay vería con buenos ojos recalar en la cuidad y poder estar así cerca de Valencia y de Madrid. Además dispondría de minutos que le permitirían recuperar sensaciones con vistas a encontrar un nuevo acomodo en verano.

Ezequiel Garay sigue siendo una opción para el Elche mientras que la de Piatti se ha enfiado

Además de pretenden fichar a Ezequiel Garay, el conjunto franjiverde quiere incorporar a un nuevo atacante de cara al segundo tramo del campeonato. En este sentido negociaba con Pablo Piatti, sin equipo tras terminar contrato con Toronto. No obstante, la contratación del ex de Almería, Valencia y Espanyol generaba dudas debido a la grave lesión de rodilla que sufrió en 2019, motivo por el que finalmente no la habría acometido.