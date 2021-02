Tamara Gorro cuenta por qué tiene cada vez menos sexo con Garay

La pareja, que el pasado 20 de agosto celebraba su décimo aniversario, tiene cada vez menos sexo. Así lo ha reconocido la propia Tamara Gorro en su podcast, donde ha hablado de sus encuentros sexuales con Ezequiel Garay.

“¡Segundo podcast! Esta vez he querido hablar de un tema que para muchos aún es tabú. ¿Por qué el apetito sexual disminuye cuando llevas tiempo con tu pareja? ¿Influye el tener hijos y la falta de tiempo? Os cuento como lo vivo yo y nos dan respuestas el sexólogo @raulsexologo y mi querida @mar_montoro”, ha escrito en sus redes sociales la influencer.

Tamara Gorro, que no ha dudado en enseñar su primer juguete sexual, ha admitido que su apetito sexual ha disminuido con el pasar de los años. Aún así ha querido dejar claro algo referente a Ezequiel Garay. “Eso no quiere decir que me esté desenamorando de mi pareja, yo amo a mi pareja pero no todos los días me apetece tener relaciones porque estoy agotada. Creo que mucha gente se puede identificar conmigo”.

“Yo siempre le he dicho a mi marido que el amor hay que cuidarlo, es una planta que hay que regarla constantemente. Como se pierda esa hidratación, por llamarlo de alguna manera, todo se pudre”, ha finalizado.

Tamara Gorro, Ezequiel Garay y el sexo en cuarentena

Cabe señalar que ambos tuvieron que permanecer aislados hace unos meses por culpa del coronavirus. Entonces Ezequiel Garay utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a su mujer: “Cuando me dejen salir de esta cuarentena no vas a tener casa donde correr”. “¿Quieres decir que vamos a hacer el amor a todas horas?”, preguntaba, pícara, Tamara Gorro, que reconocía a sus seguidores que el sexo en cuarentena era “una auténtica mierda”.