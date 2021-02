Ibai Gómez cuenta por qué se ha quedado en el Athletic pese al interés del Alavés

El centrocampista de 31 años, con contrato con el Athletic hasta 2022, ha afirmado en la última entrevista que ha concedido que la decisión de quedarse en el equipo rojiblanco en el mercado invernal ha sido suya. Ibai Gómez también ha sido preguntado por el Alavés, equipo que, como contamos en LAOTRALIGA, trató de hacerse con sus servicios.

Abelardo ha querido llevar a Ibai Gómez a todos sus equipos (Espanyol y Alavés)

Cuestionado en Mundo Deportivo por su continuidad, ha señalado: “Porque quedan meses con cosas muy ilusionantes por delante. Sabiendo que va a ser complicado tener minutos, pero he tomado esta decisión así como en otro momento tomé otra distinta y no se me dejó. Marcelino es un entrenador top, con unos conocimientos extraordinarios, de los que tengo la suerte de intentar ser lo más esponja posible para crecer a todos los niveles”.

Respecto a si Abelardo trató de llevarle en el mercado invernal al Alavés, Ibai Gómez ha comentado: “Yo sé lo que realmente quiere Abelardo y no le voy a decir lo que ha pasado porque dese cuenta que al final puedes hacer feos a otros. Al Pitu le tengo mucho que agradecer porque a cada sitio que va sé que él estaría encantado de contar conmigo. Le tengo mucho muchísimo que agradecer, la verdad”.

Por último, Ibai Gómez ha hecho alusión al polémico tuit que escribió sobre Garitano: “Sabía que si ponía un tuit ahora que no jugaba la gente podía decir ‘cómo eres tan falso de desearle lo mejor si no has jugado nada’. Para aclarar que realmente lo hacía de verdad puse eso porque igual ni incluso él se lo creería. No lo puse con segundas, ni muchos menos”.