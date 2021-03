El Celta de Vigo sentencia a Emre Mor

El atacante de 23 años, con contrato con el cuadro celeste hasta 2022, no volverá a jugar más con el conjunto gallego. El Celta de Vigo ha sentenciado a Emre Mor después del extraño viaje que ha realizado a Dubái para tratarse la pubalgia que padece.

Según el diario AS, el cuerpo técnico de Eduardo Coudet, que había dado la enésima oportunidad al turco de demostrar su valía en el Celta de Vigo, ha vuelto a decepcionar. “No hablo de casos particulares, sólo exceptualmente para resaltar a algún jugador. No estoy para cuestionar públicamente nada. Las cosas que tengo que hablar con mis jugadores, las hablo internamente. Las cosas se dicen internamente, no públicamente. Se fue a Dubái autorizado por el club, no se trata de que me guste o no”, decía al respecto el técnico argentino.

El malestar del Celta de Vigo ha llevado a Emre Mor a borrar su perfil de Instagram

Tras dicho viaje, Emre Mor no se incorporó de inmediato a los entrenamientos con el equipo al no haber pasado las PCR necesarias. Ahora, el atacante se entrena al margen, según el club, porque está lesionado. Lo cierto es que Emre Mor es consciente del malestar que ha generado en el Celta de Vigo su viaje a Dubái y más todavía que mostrase imágenes en Instagram, motivo por el que ha decidido borrar su perfil en esta red social.

Parece evidente también que el cuadro celeste aprovechará que termina contrato en 2022 para hacer caja por él y tratar de recuperar parte de los 13 millones de euros que en 2017 pagó por él al Borussia Dortmund.