El Alavés se suma a Celta y Betis en la puja por Luis Abram

La pasividad del Betis a la hora de cerrar el fichaje de Luis Abram anima a cada vez más equipos a intentar su fichaje. Si recientemente se interesaba por él el Celta de Vigo, el Alavés es otro de los clubes que tratará de hacerse con sus servicios a coste cero una vez que finalice el contrato de este central de 24 años con Vélez.

No resultará sencillo, ya que el Celta de Vigo estaría en una posición privilegiada para cerrar su fichaje. Luis Abram ve con buenos ojos ponerse a las órdenes de Eduardo Coudet y también poder coincidir en plantilla con su compatriota Renato Tapia. “Creo que Luis tiene mucho para dar. Donde le toque jugar, le irá muy bien por la calidad que tiene. Ojalá sea en el Celta, así somos más peruanos por acá”, decía el centrocampista recientemente abriendo así las puertas del cuadro celeste al defensor.

El Celta, por delante de Alavés y Betis en la puja por Luis Abram

Precisamente, el Betis podría haberse caído de la puja por Luis Abram ante el interés del Celta de Vigo. Sin embargo, esto es algo que no ha frenado al Alavés según Estadio Deportivo. No obstante, para poder hacerse con sus servicios el Alavés deberá asegurarse la permanencia. De momento es el penúltimo clasificado de LaLiga Santander a dos puntos de la salvación, que la marca el Elche. Habrá que ver también si Vélez deja marchar a Luis Abram a coste cero ya que amenaza con dejarle sin jugar si no renueva su contrato.