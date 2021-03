Renato Tapia pide un fichaje para seguir en el Celta de Vigo

El centrocampista de 25 años está siendo uno de los futbolistas más destacados esta temporada. Pese a tener una cláusula de 30 millones de euros, Renato Tapia ha sido relacionado con equipos como el Sevilla, el Atlético de Madrid, el PSG y la Juventus. No obstante, agradecido al Celta de Vigo, el peruano ha animado públicamente al club a fichar a su compatriota Luis Abram.

“Creo que Luis tiene mucho para dar. Donde le toque jugar, le irá muy bien por la calidad que tiene. Ojalá sea en el Celta, así somos más peruanos por acá”, ha dicho Luis Abram al ser cuestionado en RPP por el interés del cuadro celeste por el central de 24 años. El defensor termina contrato con Vélez al final de presente curso y eso es algo que quieren aprovechar tanto el Betis como el Celta de Vigo para hacerse con sus servicios a coste cero.

Su gratitud al Celta y el fichaje de Luis Abram podría llevar a Renato Tapia a no moverse de Balaídos

Renato Tapia, por su parte, al ser preguntado por el interés de Sevilla, Atlético de Madrid, PSG y Juventus, señalaba recientemente: “Estoy tranquilo. Lo he visto, pero ahora sólo estoy enfocado en el Celta. Es el club que me dio la oportunidad de poder jugar LaLiga y esa gratitud hacia el club no la voy a perder nunca. En estos momentos no voy a hablar de otros clubs, de ofertas, de insinuaciones o de lo que sea”.

El peruano aprovechaba dicha ocasión para compararse con Casemiro, centrocampista del Real Madrid: “Somos jugadores parecidos. Al defensa y al volante no se le toma mucho en cuenta ni se le reconoce tanto el trabajo”.