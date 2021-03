Hugo Mallo niega haber querido dejar el Celta de Vigo

Óscar García, durante su etapa como entrenador del Celta de Vigo, habló del deseo del capitán de cambiar de aires en rueda de prensa. Meses después, Hugo Mallo ha sido preguntado por esto en la última entrevista que ha concedido.

“Quien dijo eso en aquel momento fue Óscar y será Óscar quien lo tendría que aclarar. Si yo quisiera irme, lo hubiera dicho porque tengo suficiente confianza con la gente del club. Empecé la pretemporada como uno más, con las mismas ganas de siempre, sabiendo que el año anterior había sido duro, pero en ningún momento se me ocurrió nada de eso. No entendí que Óscar dijera eso en la previa de un partido. En tal caso, que lo explique él si quiere”, ha dicho el defensa de 29 años en el diario AS.

Cuestionado sobre por qué Óscar García hizo aquello, Hugo Mallo ha señalado: “La verdad es que no lo sé. No venía a cuento porque era la previa de un partido y no te puedo dar una respuesta porque no sé que explicación tiene”. El de Pontevedra ha revelado que tampoco le pidió explicaciones: “Después ya vino lo de la capitanía y no me dirigió la palabra en ningún momento”.

Hugo Mallo nunca se ha negado a entrenar con el Celta de Vigo

Hugo Mallo también ha desmentido que se negase a entrenar: “Para empezar, es que nunca, en ningún día de los doce años que llevo aquí, me he negado a entrenar. Y mucho menos me iba a negar estando lesionado. Y a las pruebas me remito, todo el personal que trabaja en A Madroa sabía que yo estaba allí. Es más, tenemos un fichero para fichar. Pero vivimos en un mundo en el que todo el mundo puede hablar porque parece que todo el mundo sabe, pero lo importante es que tanto los compañeros como el club estaban de mi lado y saben que no hubo nada de eso”.

Por último, sobre si le decepcionó Óscar García, ha añadido: “Me hubiera gustado que fuera claro conmigo, que me hubiera dicho qué pasaba, sin más. Al final, somos adultos y las cosas se pueden arreglar a la cara. Yo tengo mi idea de Óscar, pero no la voy a decir la verdad”.