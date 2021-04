Pacheta reconoce tener una oferta para la próxima temporada

El Huesca, que prescindió de los servicios de Míchel para apostar por Pacheta, ha logrado salir de los puestos de descenso. No obstante, el cuadro oscense ya había ofrecido al técnico la renovación cuando el equipo era el colista de LaLiga Santander.

Así lo ha reconocido Pacheta al ser cuestionado por su futuro en la Cope: “Aquí, me han ofrecido renovar hace un mes y pico yendo último. Eso lo agradezco en el alma, lo voy a agradecer siempre. Yo sí que creo, y lo he hablado con ellos, que voy a hablar con ellos a final de temporada y vamos a esperar ahí porque no quiero perder ni un ápice de la concentración que tengo para salvar al Huesca”.

Pacheta ha sacado al Huesca del descenso cinco meses y medio después

El Huesca, con su triunfo por 3-1 sobre el Elche, salió de la zona de descenso cinco meses y medio después y demostró que cree en la salvación que lleva persiguiendo toda la temporada y que hace unas jornadas parecía una utopía.

En la jornada séptima de Liga (25-10-2020), tras perder 4-1 contra la Real Sociedad, el Huesca entró en descenso y su fe y su constancia le han sacado de la zona roja de la clasificación después de 23 jornadas.

La mejoría del club altoaragonés desde la llegada de Pacheta le ha permitido no solo realizar buenos partidos, algo que también ocurría antes de que arribase el técnico burgalés, sino también sacarlos adelante que era el gran déficit que tenía el equipo y que ahora se ha mejorado.

Al menos, los resultados así lo avalan. El conjunto oscense ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego y con la victoria sobre el conjunto ilicitano logra, además, tener la diferencia particular a favor ya que en el Martínez Valero, en la primera vuelta, se registró un empate entre ambos.

El equipo azulgrana aferra con uñas y dientes a la categoría y, de momento, lo está consiguiendo, y en este caso metiendo a un rival directo, el Elche, en la pelea por no descender.