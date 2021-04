Clemente vería con malos ojos que Euskadi renunciase a la Eurocopa y Madrid o Sevilla no

Pese al beneficio económico que esto supondría, el que fuera seleccionador español considera que Madrid y Sevilla deberían dar prioridad a la salud. Así pues, si Euskadi renuncia a la Eurocopa para evitar rebrotes, el resto de ciudades españolas deberían hacer lo propio según Javier Clemente.

“Si Euskadi determina que montar el Europeo en Bilbao es muy peligroso no entendería que Madrid o Sevilla dijeran que sí porque económicamente es una buena postura. Cuando venga otro rebrote... ¿Para qué queremos dinero si vamos al cementerio?”, ha comenzado diciendo el técnico vasco en Radio Marca.

“Lamentaré mucho que no veamos a la Selección en Bilbao, porque me hubiera gustado. Pero si el gobierno vasco determina que no deberían hacerlo, pues me parece bien. Si es fuera de España me parece bien, pero si es en España y pasa algo, pues algunos luego dirán ‘que se jodan, por haber hecho una chapuza’”, ha añadido Javier Clemente.

Javier Clemente y la final de Copa

El de Barakaldo también ha hablado de la final de Copa que enfrentará al Athletic contra el Barcelona: “El ambiente en Bilbao está un poco acojonadillo porque aquí todo el mundo pensaba que se le ganaba a la Real Sociedad. Y ahora dicen ‘joe, si la Real Sociedad que que es mucho peor que el Barcelona te ha ganado…’”. “Esto es raro en Bilbao, porque aquí cuando te toca un grande, piensas que le vas a pasar siempre por encima. Yo creo que el vestuario de Lezama si estarán un poco preocupados por jugar contra el Barcelona, pero seguro que están enrabietados y se van a esforzar hasta el límite”, ha finalizado Javier Clemente.