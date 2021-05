El guiño de Luis Suárez a uno de sus pretendientes

Una cláusula contractual permite al delantero de 34 años abandonar el Atlético de Madrid en verano, equipo con el que en principio tiene un año más de contrato. Esto es algo que, como hemos contado en LAOTRALIGA, están dispuestos a aprovechar tanto el Liverpool como el Inter de Miami. Cuestionado por su futuro, Luis Suárez ha reconocido que le gustaría jugar en la MLS, lo que muchos han interpretado como un claro guiño al equipo que preside David Beckham.

No obstante, el uruguayo no se plantea poner rumbo a Estados Unidos según ha señalado en El Club del Deportista, sí que le gustaría retirarse allí. “Hace dos años, cuando jugaba en el Barcelona, te hubiera dicho que allí. Pero después se van dando circunstancias. Y ahora que estoy aquí y estoy feliz, te planteas jugar un par de años más, seguir demostrando. Y después, llegado el momento, te llega otra opción y tienes que tomar decisiones. En realidad, es difícil. Me gustaría tener la experiencia de poder jugar en Estados Unidos, pero nunca se sabe”, han sido las palabras de Luis Suárez.

El Atlético de Madrid está buscando compañía a Luis Suárez

El cuadro colchonero tiene previsto hacer una gran inversión en verano en busca de un nuevo delantero. Según apuntan desde Italia, el Atlético de Madrid podría reventar la banca para fichar a Lautaro Martínez. Una opción más asequible para el conjunto rojiblanco sería André Silva, ambos, muy del agrado de Simeone. Precisamente, al ser preguntado por el técnico argentino, Luis Suárez señalaba recientemente: “Obviamente cada entrenador tiene su forma de ser y su filosofía de futbol. El Cholo es un entrenador genera mucha confianza al jugador, le genera dar más de lo que puede dar y eso es lo que él te transmite. A la hora de plantear los partidos te corrige muchísimas cosas. A mí, con la edad que tengo, me sigue corrigiendo cosas y las acepto sin ningún problema porque por algo es el entrenador. Uno está para ayudar porque uno capaz que se piensa que con la edad que tiene ya lo tiene todo hecho, pero hay detalles tácticos que uno tiene que aprender y para algo está el entrenador”.