El Atlético se mueve para adelantarse al Real Madrid en el fichaje de André Silva

Tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, el conjunto rojiblanco no ejercerá la opción de recompra que tiene sobre Moussa Dembélé y quiere al ex del Sevilla como recambio. Y es que André Silva ha anotado 26 goles en 31 partidos con el Eintracht, lo que le ha llevado a convertirse en una prioridad para el Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada. No obstante, el cuadro colchonero se ha visto obligado a mover ficha tras la irrupción del Real Madrid en la puja por el delantero de 25 años.

Y es que en las últimas horas se ha hablado de la intención del conjunto blanco de intercambiar a Jovic por André Silva. Sin embargo dicha opción ha sido descartada por el Eintracht ya que el serbio tiene una ficha demasiado elevada en el Real Madrid.

André Silva, un fichaje más factible para el Atlético que para el Real Madrid

Por su parte, el Atlético de Madrid, ya ha movida ficha por André Silva según Marc Behrenbeck. Si bien quedarse en propiedad con Moussa Dembélé costaría al cuadro colchonero 33 millones de euros, fichar al ex del Sevilla supondría un desembolso de 30 según el periodista alemán.

Cabe señalar que André Silva no rindió al nivel esperado en el Sevilla. Recientemente, el atacante hacía alusión a las críticas que recibió en España: “Solo pienso en mi presente. Las fuertes críticas que he recibido en el pasado en otros países me han motivado. Hoy soy un jugador más maduro, puedo decir que he jugado en casi todas las mejores ligas”. Cuestionado por sus objetivos, el portugués señalaba: “Estoy bien, incluso si el entusiasmo va y viene. Soy el segundo mejor goleador de Europa y quiero seguir así, me gustaría ganar la Bota de Oro”.