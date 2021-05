Recado de Luis Suárez al Barcelona tras ganar la Liga: “Me menospreciaron”

Deportes

El delantero del Atlético de Madrid Luis Suárez se mostró muy emocionado tras conseguir el título de Liga, su quinto en España tras siete temporadas, el primero con los colchoneros, y recordó que llegó a la capital de España tras el “menosprecio” vivido en el Barcelona.

“Me menospreciaron y el Atleti me abrió la puerta para demostrar que aún sigo vigente. Siempre estaré agradecido con este grandísimo club por confiar en mí”, apuntó el delantero charrúa en declaraciones a Movistar tras la victoria ante el Valladolid (1-2) que dio el título.

“Quiero agradecer a la gente que ha sufrido conmigo, a mi mujer, a mis hijos, que ellos están siempre en el día a día... porque llevo muchísimos años en el fútbol y este es el año que más he sufrido. Mi trabajo es intentar ayudar al equipo siendo delantero y eso he intentado hacer cumpliendo y marcando goles”, dijo.

“Es necesario demostrar esa contundencia y eso hizo el Atlético. Hemos hecho un grandísimo año a pesar de todas las dificultades. Demostramos ser el mejor equipo, el más regular y por eso somos justos campeones”, apuntó el ariete uruguayo, que calificó de “especial” este título.

“Obviamente es especial, por todo lo que uno le tocó sufrir, pero ahí están mis estadísticas, cinco de siete Ligas y ahí está Luis Suárez”, sentenció con orgullo.

“No fue normal nuestra primera vuelta, ni el bache de resultados que tuvimos pero el Atlético estaba preparado para sufrir y sufriendo fuimos campeones”, finalizó Luis Suárez, que dijo que su amigo Leo Messi estará “contento” por él. “Somos amigos que es lo que más importa, me deseó suerte y me dijo que la merecía”.