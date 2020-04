Día Internacional del Beso en cuarentena: ¿Se puede sustituir todo lo que nos aporta un beso?

Hoy lunes 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, con la idea de recordar a las personas el placer de un simple beso. Pero este año, la celebración tiene un matiz distinto y es que se celebra en plena cuarentena por coronavirus en España. Ahora no nos podemos tocar, no podemos besarnos y tenemos que estar alejados. No se sabe con certeza cuándo empezamos a besarnos, aunque algunos investigadores creen que este comportamiento se originó en los seres humanos hace millones de años y algunas de las primeras referencias escritas del beso que conocemos datan de 1.500 antes de Cristo. Pero es que además de ser un acto de amor verdadero, besarse, tiene muchos beneficios para la salud a nivel psicológico. Por eso, en Lifestyle hemos querido conversar con la psicóloga Núria Costa, fundadora de la página SonComoSomos.com para que que nos explique cómo superar lo que nos aportan los besos en tiempo de distanciamiento social.

¿Qué funciones psicológicas nos aportan los besos más allá del hecho de ser un acto de amor o de atracción?

Proporcionan sentimientos positivos, fortalecen vinculos,tienen un efecto calmante, refuerzan la autoestima, y mejoran el estado anímico.

¿Hay algunas manera de substituir todo eso que nos aportan los besos en tiempo de distanciamiento social por el coronavirus?

Besar es un acto único. Sí que puedes realizar tareas para potenciar el bienestar psicológico e intentar estar cerca de los tuyos mediante video conferencias y llamadas telefónicas pero el contacto físico es insustituible. Siempre digo que el rey del contacto es el tacto y eso solo sucede en una dimensión física.

¿Besar también conserva el sistema inmunológico?

Así es, igual que los abrazos que también refuerzan el sistema inmunológico.

¿No poder dar besos en esta crisis sanitaria también puede fomentar que estemos más tristes y tengamos ansiedad estos días?

Sí, el contacto físico es algo muy importante para el individuo. La ausencia del mismo provoca sentimientos de desazón y apatía.