¿Qué comemos hoy? Ariadne Artiles nos enseña a hacer su plato favorito (sin aceite) y de lo más sano

En plena desescalada en España y antes que llegue el verano, solo tenemos en mente alimentos saludables, trucos que nos ayuden a eliminar los efectos de los excesos de la cuarentena y las mejores rutinas de entrenamiento. Por eso nos parece perfecta la receta de Ariadne Artiles para no renunciar a un plato que tanto nos gusta en España como el arroz a la cubana pero con el ‘huevo frito’ sano sin aceite y al agua.

Ariadne no ha dudado en compartir su secreto mejor guardado en Instagram y nos ha parecido tan buena idea que no podíamos pasarla por alto. Si a ti también te chifla el huevo frito, toma nota, porque esta receta cambiará por completo tu vida. “¿Huevo frito? NO, ¡algo mucho mejor! Los huevos me vuelven loca en todas sus formas pero si se pueden comer más saludables sin perder su sabor, mejor que mejor. ¿Por qué siempre los hacemos fritos? Hoy les cuento uno de mis trucos para hacer un huevo sin aceite. El huevo parece frito pero está hecho al agua. Toda la vida haciendo el huevo frito y no está mal, están buenísimos pero al agua está igual de bueno y es más saludable”.

Además del huevo al agua, necesitarás arroz integral y plátano frito. ¿Quién se apunta esta receta para este viernes caluroso?