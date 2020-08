Hay muchos alimentos que no son lo que parecen y gracias esencialmente a la labor divulgadora que los dietistas- nutricionistas están haciendo por medio de las redes sociales cada vez entendemos mejor las etiquetas de los productos que compramos en el supermercado. Sin embargo, todavía hay ciertos artículos con los que la industria sigue dándonos gato por liebre. Para que esto no vuelva a ocurrir, te mostramos 5 mitos sobre alimentación que te gustaría haber sabido antes. Toma nota.

La cerveza 0,0% no es “más sana”

Según el equipo de Futurlife 21, el contenido alcohólico es diferente según la cerveza: la cerveza con alcohol(4-6 grados), la light (2,5-3,5) o “sin” (menos de 1%) y la 0,0 (menos de 0,04). “El alcohol no es saludable en ninguna bebida, ni en la cerveza ni en el vino tampoco”, comentan. Explican que la cerveza sin y la 0,0 suelen tener menos propiedades organolépticas que la cerveza con alcohol, por eso cuesta que sepan exactamente igual. Cuentan que, a nivel nutricional, tienen una mínima cantidad de nutrientes ambas cervezas, tanto con, como las 0,0 y aseguran que el índice glucémico determina el impacto sobre el azúcar en sangre del alimento y en el caso de la cerveza con, se ha visto que es de 120 y el de la 0,0 es de 80, ambos son índices glucémicos altos. “El alcohol se sabe que reduce la sensibilidad a la insulina”, sostienen. Por eso, según dicen, “cuando los alimentos tienen índice glucémicos y cargas glucémicas altas es más fácil que se favorezca la acumulación de grasa”.

“Ya se ha visto que tomar alcohol por encima de 0 aumenta el riesgo de gran parte de enfermedades no transmisibles, por lo tanto si vais a elegir tomar cerveza, sería mejor tomar cerveza 0,0. Si queréis evitar la acumulación de grasa y los picos de azúcar, tomar cerveza 0,0 cada día tampoco sería muy recomendable, pero si esas dos o tres cervezas semanales que te gustan las tomas 0,0 será mucho mejor. Puntualmente en tu 5% tomarte un par de cervecitas no es motivo de preocupación ya sabéis que siempre os decimos que es 5% lo disfrutéis como más os guste! Un 5% semanal no impactará en tu salud si el otro 95% del tiempo sigues una alimentación saludable”, dicen.

Los frutos secos no engordan

El nutricionista Carlos Ríos subía hace unas semanas este post a su perfil oficial de Instagram. Con él trataba de explicarnos que el contenido calórico estimado de los frutos secos no coincide con el contenido calórico aprovechable. Así, cuando observas las kilocalorías que te aportan estos alimentos en la etiqueta, estás viendo cifras bastante superiores a las que realmente te aportan. Según el experto, estos alimentos pueden incrementar la saciedad a corto plazo y regular positivamente el apetito. También incrementar ligeramente la termogénesis inducida por la dieta, es decir, el gasto energético para metabolizarlos. Los frutos secos, según Ríos, pueden modular positivamente la microbiota a través de su riqueza en fibra, ácidos grasos insaturados y polifenoles. Esto mejora las vías de saciedad a largo plazo.

Por si fuera poco, los frutos secos pueden desplazar el consumo de ultraprocesados y ejercer así sus principales efectos beneficiosos para la salud, ahorrándote los ingredientes insanos y calóricos de snacks azucarados y salados.”En cuanto a estudios que evalúan la relación de frutos secos y el peso corporal, la evidencia observacional muestra que el consumo de estos alimentos es un indicador de un estilo de vida saludable y que, por tanto, su consumo se asocia con efectos preventivos sobre la ganancia de peso”, comentaba en Instagram el experto.

Las dietas no funcionan

“Las dietas son tan efectivas como un champú que se está acabando y le echas agua para rendirlo, te da la impresión de que funciona, pero no, no funciona”. Con este ejemplo tan simpático como gráfico dejaba claro la nutricionista Victoria Lozada, más conocida como @nutritionisthenewblack, por medio de su perfil de Instagram que las dietas restrictivas no son efectivas. “No lo digo yo, lo dice la ciencia”, sostenía. “Las dietas fallan un 95% según mucha evidencia (y hasta más % según otras fuentes)”, explicaba. “Ese porcentaje específico lo saco de un estudio que se hizo en UCLA, pero hay bastantes más por si quieren investigar”, comentaba la venezolana. Así constataba una vez más que lo único que funciona a largo plazo es una alimentación sana y equilibrada, una buena relación con la comida, el ejercicio y el descanso.

Las dietas “detox” son los padres

“De verdad que tu cuerpo no está intoxicado y el plan detox no sirve para nada. Solo para gastarte el dinero en zumos y botes que venden humo. Como siempre digo come saludable y muévete, es la clave”. Es el consejo que antes de las navidades daba la dietista-nutricionista Fátima Japón por medio de su perfil de Instagram. Con este nos recuerda que si tuviéramos que desintoxicarnos, tendríamos un serio problema. Por suerte, en personas sanas, esto no es necesario. Nuestro cuerpo va un pasito por delante y es capaz de limpiarse solo. ¡Menos mal!

Los productos sin lactosa no son más ligeros

Para terminar, si eres de los que compra productos sin lactosa por creer que son más fáciles de digerir y no tienes ninguna intolerancia ni has acudido a un profesional, dale al play en este vídeo porque Roberto Vidal, dietista- nutricionista, tiene algo que explicarte.