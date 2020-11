Vicky Martín Berrocal sabe cómo llevar los pantalones anchos blancos de Zara con más estilo en invierno

Pantalones blancos en invierno: ¿sí o no? Se abre el eterno debate. Rompiendo moldes en el street style de las principales capitales de la moda, las prescriptoras apuestan por alargar la vida de los pantalones blancos para poder llevarlos todo el año y ahora también en invierno. Y un claro ejemplo de ello es este look de Vicky Martín Berrocal por las calles de Madrid que nos ha enamorado. El blanco, el marrón y el negro, tres de los colores más clásicos (y combinables) de la paleta cromática pueden hacer un buen trío si los combinamos adecuadamente. Y el look de Vicky Martín Berrocal es el mejor ejemplo para las que no están dispuestas a renunciar al color más oscuro.

Vicky ha combinado el pantalón blanco de Zara con un abrigo de paño largo y un bolso en el mismo tono con tachuelas. ¿Qué os parece el look? Os dejamos diferentes opciones para copiar el look de Vicky.

JEANS ZW PREMIUM MARINE STRAIGHT (29,95 EUR)

Vaquero blanco.

JEANS CROPPED WIDE LEG (25,95 EUR)